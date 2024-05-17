Путин: процесс перехода РФ на расчеты по нацвалютам не остановить

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Владимир Путин отметил, что процесс перехода на расчет по национальной валюте с партнерами уже не остановить
Владимир Путин отметил, что процесс перехода на расчет по национальной валюте с партнерами уже не остановить Фото:

Россия продолжает переходить на расчеты с торговыми партнерами по национальной валюте. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, подчеркнув, что данный процесс уже не остановить.

"Мы, конечно, переходим [на расчет по нацвалютам], и это правильный процесс. Он связан с определенными издержками, трудностями, но в целом правильно когда мы говорим, что переходим в расчеты в национальной валюте, или создаем какие-то другие расчетные инструменты с другими странами. Этот процесс идет, он начат, и его уже не остановить", - сказал Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Китае. Трансляцию проводит "Россия 24". Россия и Китай уже начали данный процесс.

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Россия продолжает переходить на расчеты с торговыми партнерами по национальной валюте. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, подчеркнув, что данный процесс уже не остановить. "Мы, конечно, переходим [на расчет по нацвалютам], и это правильный процесс. Он связан с определенными издержками, трудностями, но в целом правильно когда мы говорим, что переходим в расчеты в национальной валюте, или создаем какие-то другие расчетные инструменты с другими странами. Этот процесс идет, он начат, и его уже не остановить", - сказал Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Китае. Трансляцию проводит "Россия 24". Россия и Китай уже начали данный процесс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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