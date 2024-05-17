Путин: процесс перехода РФ на расчеты по нацвалютам не остановить

Россия продолжает переходить на расчеты с торговыми партнерами по национальной валюте. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, подчеркнув, что данный процесс уже не остановить.
"Мы, конечно, переходим [на расчет по нацвалютам], и это правильный процесс. Он связан с определенными издержками, трудностями, но в целом правильно когда мы говорим, что переходим в расчеты в национальной валюте, или создаем какие-то другие расчетные инструменты с другими странами. Этот процесс идет, он начат, и его уже не остановить", - сказал Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Китае. Трансляцию проводит "Россия 24". Россия и Китай уже начали данный процесс.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.