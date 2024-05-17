Задержанному ФСБ челябинскому экс-чиновнику продлили срок в СИЗО до конца лета

Курчатовский райсуд Челябинска продлил до конца лета срок в СИЗО экс-начальнику комитета дорожного хозяйства (КДХ) мэрии областного центра Ринату Кучитарову, задержанному ФСБ и обвиняемому в злоупотреблении должностных полномочий. Об этом URA.RU рассказал URA.RU источник в судебной системе.
«Суд постановил продлить Кучитарову срок меры пресечения в виде содержания под стражей. До 21 августа», — рассказал URA.RU источник.
URA.RU пыталось связаться с адвокатом Кучитарова, Натальей Аскаровой. На момент публикации получить ее комментарий не удалось. Агентство готово предоставить позицию ее клиента. В пресс-службе Курчатовского райсуда на звонок не ответили.
Кучитаров был задержан сотрудниками УФСБ по региону в конце 2022 года. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, занимая должность начальника КДХ города, он заключил несколько контрактов на озеленение города по явно завышенным ценам. В результате его действий бюджету был причинен многомиллионный ущерб. При этом за несколько дней до задержания Кучитаров написал заявление о сложении с себя полномочий руководителя КДХ.
Расследование по делу в отношении Кучитарова длилось около 11 месяцев. После материалы были направлены в Курчатовский райсуд. В настоящее время рассмотрение находится на стадии судебного следствия. Опрашиваются свидетели, в числе которых, по слухам, присутствует мэр Челябинска Наталья Котова.
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