В Екатеринбург слетелись участники СВО из разных военных округов. Фото

18 мая 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Силовики продемонстрируют навыки, необходимые на спецоперации Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для участия в соревнованиях по армейской тактической стрельбе на Кубок министра обороны «Вызов» прибыли военнослужащие из зоны СВО. Их задача — передать свой опыт курсантам. Упражнения для силовиков разработаны именно с прицелом на спецоперацию, рассказал журналистам замначальника главного управления боевой подготовки ВС РФ, полковник Ринат Хусаинов. «В соревнованиях принимают участие команды из [военных] округов, это в основном военнослужащие, прибывшие из зоны СВО. Они будут выполнять задачи, аналогичные тем, что выполняли на спецоперации, и будут передавать свой опыт курсантам. Таким образом, более молодые участники будут получать опыт из первых уст», — объяснил Хусаинов. Новость по теме Полпред Якушев открыл большую тренировку силовиков в Екатеринбурге. Фото Соревнования поделены на два этапа. В первом примут участие команды спецподразделений Минобороны и других силовых ведомств, во втором — штурмовые группы. Упражнения разработаны с прицелом на навыки, необходимые на СВО: борьба с танками, действия мобильных групп по уничтожению танков, действия спецподразделений по уничтожению дронов, беспилотники и их применение, бой в населенном пункте, лесополосе, в траншее и другие. Жюри будет оценивать меткость, скорость, точность и правильное выполнение норматива участниками. Предусмотрены и штрафные баллы. Они означают, что в зоне СВО участник либо получает ранение, либо погибает. «У нас есть команда с Восточного военного округа, чьи мужья выполняют свой долг на СВО, а жены участвуют в соревновании. Думаю, успешно выступят, потому что девчонки настроены хорошо», — добавил полковник Хусаинов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для участия в соревнованиях по армейской тактической стрельбе на Кубок министра обороны «Вызов» прибыли военнослужащие из зоны СВО. Их задача — передать свой опыт курсантам. Упражнения для силовиков разработаны именно с прицелом на спецоперацию, рассказал журналистам замначальника главного управления боевой подготовки ВС РФ, полковник Ринат Хусаинов. «В соревнованиях принимают участие команды из [военных] округов, это в основном военнослужащие, прибывшие из зоны СВО. Они будут выполнять задачи, аналогичные тем, что выполняли на спецоперации, и будут передавать свой опыт курсантам. Таким образом, более молодые участники будут получать опыт из первых уст», — объяснил Хусаинов. Соревнования поделены на два этапа. В первом примут участие команды спецподразделений Минобороны и других силовых ведомств, во втором — штурмовые группы. Упражнения разработаны с прицелом на навыки, необходимые на СВО: борьба с танками, действия мобильных групп по уничтожению танков, действия спецподразделений по уничтожению дронов, беспилотники и их применение, бой в населенном пункте, лесополосе, в траншее и другие. Жюри будет оценивать меткость, скорость, точность и правильное выполнение норматива участниками. Предусмотрены и штрафные баллы. Они означают, что в зоне СВО участник либо получает ранение, либо погибает. «У нас есть команда с Восточного военного округа, чьи мужья выполняют свой долг на СВО, а жены участвуют в соревновании. Думаю, успешно выступят, потому что девчонки настроены хорошо», — добавил полковник Хусаинов.