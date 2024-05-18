18 мая 2024

«Военный обозреватель» показал видео удара по логистическому центру ВСУ под Одессой

«Военный обозреватель»: ВС РФ ударили по логистическому центру ВСУ под Одессой
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Пожарные тушат пожар Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ обнаружили крупный логистический центр украинских боевиков в Одесской области. Удар по объекту был заснят на видео. Кадрами поделился telegram-канал «Военный обозреватель».

«Российские военные обнаружили и уничтожили крупные логистический центр в Одесской области. Его использовали в интересах украинских военизированных формирований», — указано в описании к видео. На кадрах — здание, охваченное огнем. По данным источника, знакомого с обстановкой на фронте, на складе хранились безэкипажные катеры. Пожарные на месте происшествия тушат пожар.

Сейчас в зоне СВО ведутся ожесточенные бои на харьковском направлении. Солдаты ВСУ бросают оружие и отступают под натиском ВС РФ. В Харьковской области для украинской армии складывается тяжелая обстановка.

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ВС РФ обнаружили крупный логистический центр украинских боевиков в Одесской области. Удар по объекту был заснят на видео. Кадрами поделился telegram-канал «Военный обозреватель». «Российские военные обнаружили и уничтожили крупные логистический центр в Одесской области. Его использовали в интересах украинских военизированных формирований», — указано в описании к видео. На кадрах — здание, охваченное огнем. По данным источника, знакомого с обстановкой на фронте, на складе хранились безэкипажные катеры. Пожарные на месте происшествия тушат пожар. Сейчас в зоне СВО ведутся ожесточенные бои на харьковском направлении. Солдаты ВСУ бросают оружие и отступают под натиском ВС РФ. В Харьковской области для украинской армии складывается тяжелая обстановка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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