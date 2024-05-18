«Военный обозреватель» показал видео удара по логистическому центру ВСУ под Одессой

ВС РФ обнаружили крупный логистический центр украинских боевиков в Одесской области. Удар по объекту был заснят на видео. Кадрами поделился telegram-канал «Военный обозреватель».
«Российские военные обнаружили и уничтожили крупные логистический центр в Одесской области. Его использовали в интересах украинских военизированных формирований», — указано в описании к видео. На кадрах — здание, охваченное огнем. По данным источника, знакомого с обстановкой на фронте, на складе хранились безэкипажные катеры. Пожарные на месте происшествия тушат пожар.
Сейчас в зоне СВО ведутся ожесточенные бои на харьковском направлении. Солдаты ВСУ бросают оружие и отступают под натиском ВС РФ. В Харьковской области для украинской армии складывается тяжелая обстановка.
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