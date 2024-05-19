В США объяснили, что значат для Вашингтона объятия Путина и Си Цзиньпина

Аналитик Пиллсбери: объятия Путина и Си Цзиньпина стали кошмаром для США

19 мая 2024 в 05:30 Размер текста - 17 +

США опасаются крепкой связи между РФ и КНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Демонстрация отношений между Россией и Китаем является стратегическим кошмаром для США. Об этом он заявил аналитик фонда «Наследие» Майкл Пиллсбери. Так он прокомментировал объятия президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина во время рабочей встречи. «Это стратегический кошмар для США — видеть, как два лидера обнимают друг друга. Обычно лидер Китая Си Цзиньпин ведет себя более сдержанно. Он не итальянец-любитель объятий», — сказал Пиллсбери в интервью телеканалу Fox News. Он заявил, что Штаты опасаются крепкой связи между РФ и КНР. По его словам, в Белом доме считают Москву и Пекин опасными стратегическими оппонентами. Путин прибыли в Китай с двухдневным визитом 16 мая. Стороны подписали заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран. Газета The New York Times отметила, что Си Цзиньпин подтвердил свою поддержку России, несмотря на возможные западные санкции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Демонстрация отношений между Россией и Китаем является стратегическим кошмаром для США. Об этом он заявил аналитик фонда «Наследие» Майкл Пиллсбери. Так он прокомментировал объятия президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина во время рабочей встречи. «Это стратегический кошмар для США — видеть, как два лидера обнимают друг друга. Обычно лидер Китая Си Цзиньпин ведет себя более сдержанно. Он не итальянец-любитель объятий», — сказал Пиллсбери в интервью телеканалу Fox News. Он заявил, что Штаты опасаются крепкой связи между РФ и КНР. По его словам, в Белом доме считают Москву и Пекин опасными стратегическими оппонентами. Путин прибыли в Китай с двухдневным визитом 16 мая. Стороны подписали заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран. Газета The New York Times отметила, что Си Цзиньпин подтвердил свою поддержку России, несмотря на возможные западные санкции.