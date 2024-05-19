В США объяснили, что значат для Вашингтона объятия Путина и Си Цзиньпина

Аналитик Пиллсбери: объятия Путина и Си Цзиньпина стали кошмаром для США
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин, путин владимир
США опасаются крепкой связи между РФ и КНР Фото:

Демонстрация отношений между Россией и Китаем является стратегическим кошмаром для США. Об этом он заявил аналитик фонда «Наследие» Майкл Пиллсбери. Так он прокомментировал объятия президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина во время рабочей встречи.

«Это стратегический кошмар для США — видеть, как два лидера обнимают друг друга. Обычно лидер Китая Си Цзиньпин ведет себя более сдержанно. Он не итальянец-любитель объятий», — сказал Пиллсбери в интервью телеканалу Fox News. Он заявил, что Штаты опасаются крепкой связи между РФ и КНР. По его словам, в Белом доме считают Москву и Пекин опасными стратегическими оппонентами.

Путин прибыли в Китай с двухдневным визитом 16 мая. Стороны подписали заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран. Газета The New York Times отметила, что Си Цзиньпин подтвердил свою поддержку России, несмотря на возможные западные санкции.

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Демонстрация отношений между Россией и Китаем является стратегическим кошмаром для США. Об этом он заявил аналитик фонда «Наследие» Майкл Пиллсбери. Так он прокомментировал объятия президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина во время рабочей встречи. «Это стратегический кошмар для США — видеть, как два лидера обнимают друг друга. Обычно лидер Китая Си Цзиньпин ведет себя более сдержанно. Он не итальянец-любитель объятий», — сказал Пиллсбери в интервью телеканалу Fox News. Он заявил, что Штаты опасаются крепкой связи между РФ и КНР. По его словам, в Белом доме считают Москву и Пекин опасными стратегическими оппонентами. Путин прибыли в Китай с двухдневным визитом 16 мая. Стороны подписали заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран. Газета The New York Times отметила, что Си Цзиньпин подтвердил свою поддержку России, несмотря на возможные западные санкции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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