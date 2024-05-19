В Нефтеюганске (ХМАО) дети ездили по дороге на электросамокате, а также относились к нему небрежно и роняли. А в Нижневартовске подростки бросили это транспортное средство в канаву. Об этом сообщили очевидцы.
«Здравствуйте! Хочу обратиться к родителям, которые не объясняют своим детям, что ломать чужое нельзя, даже если они за это заплатили! Шла и смотрела как два мальчика три раза уронили электросамокат. Они ездили по дороге, как будто это пешеходная дорожка, а там машины ездят», — написала югорчанка в telegram-канале «Это Юганск, детка!». На видеоролике дети ехали на электросамокате через дорогу в неположенном месте.
Другие очевидцы из Нижневартовска рассказали, что подростки кинули электросамокат в канаву и ушли. Фотографию с произошедшим они выставили в соцсетях. Кроме того, некоторые жители города жалуются на неправильную парковку самокатов. Отмечается, что люди оставляют этот транспорт посередине тропинок. Из-за этого жители предложили начать вводить штрафы на владельцев и водителей.
Агентство URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации городов. Ответы ожидаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!