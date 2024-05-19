19 мая 2024
18 мая 2024
17 мая 2024

Дети из ХМАО ломают электросамокаты и нарушают ПДД. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
БЦ «Манхэттен». Екатеринбург, прокат, электросамокаты
В Нижневартовске дети испортили электросамокат Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) дети ездили по дороге на электросамокате, а также относились к нему небрежно и роняли. А в Нижневартовске подростки бросили это транспортное средство в канаву. Об этом сообщили очевидцы.

«Здравствуйте! Хочу обратиться к родителям, которые не объясняют своим детям, что ломать чужое нельзя, даже если они за это заплатили! Шла и смотрела как два мальчика три раза уронили электросамокат. Они ездили по дороге, как будто это пешеходная дорожка, а там машины ездят», — написала югорчанка в telegram-канале «Это Юганск, детка!». На видеоролике дети ехали на электросамокате через дорогу в неположенном месте.

Другие очевидцы из Нижневартовска рассказали, что подростки кинули электросамокат в канаву и ушли. Фотографию с произошедшим они выставили в соцсетях. Кроме того, некоторые жители города жалуются на неправильную парковку самокатов. Отмечается, что люди оставляют этот транспорт посередине тропинок. Из-за этого жители предложили начать вводить штрафы на владельцев и водителей.

Агентство URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации городов. Ответы ожидаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нефтеюганске (ХМАО) дети ездили по дороге на электросамокате, а также относились к нему небрежно и роняли. А в Нижневартовске подростки бросили это транспортное средство в канаву. Об этом сообщили очевидцы. «Здравствуйте! Хочу обратиться к родителям, которые не объясняют своим детям, что ломать чужое нельзя, даже если они за это заплатили! Шла и смотрела как два мальчика три раза уронили электросамокат. Они ездили по дороге, как будто это пешеходная дорожка, а там машины ездят», — написала югорчанка в telegram-канале «Это Юганск, детка!». На видеоролике дети ехали на электросамокате через дорогу в неположенном месте. Другие очевидцы из Нижневартовска рассказали, что подростки кинули электросамокат в канаву и ушли. Фотографию с произошедшим они выставили в соцсетях. Кроме того, некоторые жители города жалуются на неправильную парковку самокатов. Отмечается, что люди оставляют этот транспорт посередине тропинок. Из-за этого жители предложили начать вводить штрафы на владельцев и водителей. Агентство URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации городов. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...