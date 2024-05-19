Свердловский бизнесмен при ребенке расстрелял гражданина Киргизии. Видео

20 мая 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Мужчина открыл стрельбу возле детского сада, когда отец забирал ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудникам уголовного розыска Екатеринбурга удалось найти мужчину, стрелявшего в торговца из Киргизии возле детского сада на глазах у ребенка. Подозреваемым оказался предприниматель из Нижней Салды, который во всем признался. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. Новость по теме Конфликт у детсада в Екатеринбурге закончился стрельбой, есть пострадавший «Сотрудникам уголовного розыска удалось разыскать нападавшего. Им оказался 47-летний индивидуальный предприниматель из Нижней Салды Эдуард Распопов, он во всем признался. Сказал, что проходил мимо, когда мужчина усаживал в машину ребенка, заметил на переднем сиденье сумку и предположил, что в ней деньги. Потребовал отдать, водитель не согласился, тогда он открыл стрельбу», — рассказал источник. ЧП произошло в начале апреля в Екатеринбурге на улице Автомагистральная. Гражданин Киргизии, который трудится на «Таганском рынке», приехал забрать из детского сада дочь. Когда он усаживал ребенка в машину, подошел незнакомец и потребовал отдать ему сумку. Торговец отказался, тогда неизвестный достал пистолет и трижды выстрелил в человека. Он схватил сумку, в которой лежали 100 тысяч рублей, и скрылся на машине «Шевроле». Очевидцы вызвали раненому скорую помощь, с огнестрельным ранением его доставили в больницу. Подозреваемый признался, что стрелял из травматического пистолета, от которого якобы избавился после нападения. Мужчине избрана мера пресечения — домашний арест. Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой с применением оружия». Предпринимательская деятельность стрелка, судя по открытым данным, связана с ремонтом автомобилей и сбором отходов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудникам уголовного розыска Екатеринбурга удалось найти мужчину, стрелявшего в торговца из Киргизии возле детского сада на глазах у ребенка. Подозреваемым оказался предприниматель из Нижней Салды, который во всем признался. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «Сотрудникам уголовного розыска удалось разыскать нападавшего. Им оказался 47-летний индивидуальный предприниматель из Нижней Салды Эдуард Распопов, он во всем признался. Сказал, что проходил мимо, когда мужчина усаживал в машину ребенка, заметил на переднем сиденье сумку и предположил, что в ней деньги. Потребовал отдать, водитель не согласился, тогда он открыл стрельбу», — рассказал источник. ЧП произошло в начале апреля в Екатеринбурге на улице Автомагистральная. Гражданин Киргизии, который трудится на «Таганском рынке», приехал забрать из детского сада дочь. Когда он усаживал ребенка в машину, подошел незнакомец и потребовал отдать ему сумку. Торговец отказался, тогда неизвестный достал пистолет и трижды выстрелил в человека. Он схватил сумку, в которой лежали 100 тысяч рублей, и скрылся на машине «Шевроле». Очевидцы вызвали раненому скорую помощь, с огнестрельным ранением его доставили в больницу. Подозреваемый признался, что стрелял из травматического пистолета, от которого якобы избавился после нападения. Мужчине избрана мера пресечения — домашний арест. Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой с применением оружия». Предпринимательская деятельность стрелка, судя по открытым данным, связана с ремонтом автомобилей и сбором отходов.