Суд в Лондоне повременил с экстрадицией Ассанжа в США

В Лондоне суд вынес решение относительно дела основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, отклонив его экстрадицию в США. Британских судей не удовлетворили представленные американскими властями гарантии о том, что ему не будет грозить смертная казнь в США. Это решение открывает новый этап в рассмотрении данного дела, пишет Reuters.
«В коротком постановлении два старших судьи заявили, что представлений США недостаточно, и заявили, что разрешат дальнейшее рассмотрение апелляции по экстрадиции», — говорится в материале. Там добавили, что теперь начинается новый этап судебных слушаний в Великобритании, в то время как самому 52-летнему журналисту предстоит оставаться в британской тюрьме Белмарш.
Апелляционный суд Англии и Уэльса 10 декабря 2021 года разрешил экстрадицию в США основателя WikiLeaks, обвиняемого в шпионаже за публикацию секретных документов. Защита Ассанжа подала апелляцию на данное решение. Суд Лондона 26 марта дал США три недели на гарантии по экстрадиции Ассанжа. Американские власти должны были доказать, что данный процесс произойдет без смертной казни и с соблюдением его прав в суде.
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