19 мая 2024

Жительница ХМАО попала в тайскую тюрьму из-за отказа снимать обувь

© Служба новостей «URA.RU»
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Туристка из ХМАО попала в тюрьму Тайланда, устроив дебош в магазине
Туристка из ХМАО попала в тюрьму Тайланда, устроив дебош в магазине Фото:

Жительница ХМАО попала на месяц в тюрьму Таиланда из-за того, что не сняла обувь при входе в местный магазин, а также устроила скандал, когда ее попросили уйти. Женщина до сих пор отбывает наказание в тайской колонии, передает источник «Вестника Сургутского района».

«Туристка наведалась за покупками в один из небольших частных тайских магазинов. На входе в заведение висела табличка — перечеркнутый шлепанец. Знак напоминал о том, что нужно разуться на пороге. Однако, женщина отказалась быть босоногой», — пишет издание. Отмечается, что разуваться перед входом у тайцев считается признаком хорошего тона.

По словам источника, женщина побоялась, что ее обувь могут украсть, а потому отказалась разуться. Скандал завязался после того, как хозяин магазина сначала сделал югорчанке замечание, а после попросил ее удалиться. Сотрудники полиции, приехавшие на вызов, задержали россиянку. Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок в один месяц. 

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Жительница ХМАО попала на месяц в тюрьму Таиланда из-за того, что не сняла обувь при входе в местный магазин, а также устроила скандал, когда ее попросили уйти. Женщина до сих пор отбывает наказание в тайской колонии, передает источник «Вестника Сургутского района». «Туристка наведалась за покупками в один из небольших частных тайских магазинов. На входе в заведение висела табличка — перечеркнутый шлепанец. Знак напоминал о том, что нужно разуться на пороге. Однако, женщина отказалась быть босоногой», — пишет издание. Отмечается, что разуваться перед входом у тайцев считается признаком хорошего тона. По словам источника, женщина побоялась, что ее обувь могут украсть, а потому отказалась разуться. Скандал завязался после того, как хозяин магазина сначала сделал югорчанке замечание, а после попросил ее удалиться. Сотрудники полиции, приехавшие на вызов, задержали россиянку. Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок в один месяц. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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