Александр Ревва раскрыл секрет счастливых семейных отношений

Актер, певец и комик Александр Ревва заявил, что секретом счастливых семейных отношений является взаимное уважение супругов, а также время, проведенное вдвоем. Об этом артист заявил во время ежегодной премии «Прорыв года 2024».
«Самое главное — это уважение, нужно почаще быть вдвоем, несмотря на количество детей и так далее. Потому что люди забывают быть вместе», — сказал Александр Ревва для издания NEWS.ru.
По словам комика, супругам нужно иногда выезжать без детей на два-три дня. Кроме того, мужчины должны обязательно говорить своим женщинам комплименты, подчеркнул Ревва.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.