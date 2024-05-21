Александр Ревва раскрыл секрет счастливых семейных отношений

Александр Ревва: взаимное уважение — залог счастливых отношений
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Александр Ревва заявил, что супругам необходимо чаще быть вдвоем
Александр Ревва заявил, что супругам необходимо чаще быть вдвоем Фото:

Актер, певец и комик Александр Ревва заявил, что секретом счастливых семейных отношений является взаимное уважение супругов, а также время, проведенное вдвоем. Об этом артист заявил во время ежегодной премии «Прорыв года 2024».

«Самое главное — это уважение, нужно почаще быть вдвоем, несмотря на количество детей и так далее. Потому что люди забывают быть вместе», — сказал Александр Ревва для издания NEWS.ru.

По словам комика, супругам нужно иногда выезжать без детей на два-три дня. Кроме того, мужчины должны обязательно говорить своим женщинам комплименты, подчеркнул Ревва.

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Актер, певец и комик Александр Ревва заявил, что секретом счастливых семейных отношений является взаимное уважение супругов, а также время, проведенное вдвоем. Об этом артист заявил во время ежегодной премии «Прорыв года 2024». «Самое главное — это уважение, нужно почаще быть вдвоем, несмотря на количество детей и так далее. Потому что люди забывают быть вместе», — сказал Александр Ревва для издания NEWS.ru. По словам комика, супругам нужно иногда выезжать без детей на два-три дня. Кроме того, мужчины должны обязательно говорить своим женщинам комплименты, подчеркнул Ревва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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