Екатеринбуржец разбился, выпав из окна многоэтажки

21 мая 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла в Кировском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге из окна многоэтажки на ЖБИ выпал мужчина. Перед смертью он болел, рассказали знакомые. «На улице 40-летия Комсомола, 3б мужчина выпал из окна. Говорят, что у него было онкологическое заболевание», — цитирует telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» одного из очевидцев происшествия. К посту прикреплено видео, на котором мужчина жестко приземляется на асфальт и уже не подает признаков жизни. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздержались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге из окна многоэтажки на ЖБИ выпал мужчина. Перед смертью он болел, рассказали знакомые. «На улице 40-летия Комсомола, 3б мужчина выпал из окна. Говорят, что у него было онкологическое заболевание», — цитирует telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» одного из очевидцев происшествия. К посту прикреплено видео, на котором мужчина жестко приземляется на асфальт и уже не подает признаков жизни. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздержались.