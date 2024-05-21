Екатеринбуржец разбился, выпав из окна многоэтажки

Трагедия произошла в Кировском районе
В Екатеринбурге из окна многоэтажки на ЖБИ выпал мужчина. Перед смертью он болел, рассказали знакомые.
«На улице 40-летия Комсомола, 3б мужчина выпал из окна. Говорят, что у него было онкологическое заболевание», — цитирует telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» одного из очевидцев происшествия. К посту прикреплено видео, на котором мужчина жестко приземляется на асфальт и уже не подает признаков жизни. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздержались.
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