Екатеринбуржец разбился, выпав из окна многоэтажки

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Строительство дороги по ул. Бурова-Петрова. Курган, многоэтажка, этажи, окна дома
Трагедия произошла в Кировском районе Фото:

В Екатеринбурге из окна многоэтажки на ЖБИ выпал мужчина. Перед смертью он болел, рассказали знакомые.

«На улице 40-летия Комсомола, 3б мужчина выпал из окна. Говорят, что у него было онкологическое заболевание», — цитирует telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» одного из очевидцев происшествия. К посту прикреплено видео, на котором мужчина жестко приземляется на асфальт и уже не подает признаков жизни. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздержались.

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В Екатеринбурге из окна многоэтажки на ЖБИ выпал мужчина. Перед смертью он болел, рассказали знакомые. «На улице 40-летия Комсомола, 3б мужчина выпал из окна. Говорят, что у него было онкологическое заболевание», — цитирует telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» одного из очевидцев происшествия. К посту прикреплено видео, на котором мужчина жестко приземляется на асфальт и уже не подает признаков жизни. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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