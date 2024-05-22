В Подмосковье парень почистил уши ватными палочками и чуть не умер

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Повседневная жизнь. Москва, реанимация, скорая помощь
Мужчину, который повредил барабанную перепонку из-за использования ватной палочки, экстренно прооперировали Фото:

В Подмосковье 28-летний мужчина почистил уши ватной палочкой, что привело к повреждению барабанной перепонки и развитию лихорадки. Также у него чуть не оторвался тромб. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Парень почистил уши ватными палочками и чуть не умер в Подмосковье. Он повредил барабанную перепонку», — передает telegram-канал. Подобное повреждение привело к лихорадке, а в дальнейшем грозило сепсисом. Также у мужчины чуть не оторвался тромб.

В больницу города Пушкино обратился 28-летний пациент с сильной болью в ухе, которая привела к почти полной потере слуха. Врачи выявили, что причиной стал гнойный отит, развившийся на фоне многолетнего использования ватных палочек для чистки ушей. Пациент, пытаясь очистить уши, травмировал барабанную перепонку и занес инфекцию.

Изначально врачи прописали лекарства и отправили мужчину лечиться домой, однако состояние ухудшилось: болезненные ощущения распространились на шею. В итоге был диагностирован тромбоз сигмовидного синуса, угрожающий сепсисом и отрывом тромба. Это потребовало экстренного хирургического вмешательства. В ходе операции были удалены гной и тромб, а также проведена очистка всех ячеек полости уха.

Сейчас пациент находится на стадии восстановления дома. Ему предстоит вторая операция для предотвращения повторного воспаления. Врачи дают надежду на возвращение слуха у мужчины при условии отказа от использования ватных палочек для чистки ушей в будущем.

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В Подмосковье 28-летний мужчина почистил уши ватной палочкой, что привело к повреждению барабанной перепонки и развитию лихорадки. Также у него чуть не оторвался тромб. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Парень почистил уши ватными палочками и чуть не умер в Подмосковье. Он повредил барабанную перепонку», — передает telegram-канал. Подобное повреждение привело к лихорадке, а в дальнейшем грозило сепсисом. Также у мужчины чуть не оторвался тромб. В больницу города Пушкино обратился 28-летний пациент с сильной болью в ухе, которая привела к почти полной потере слуха. Врачи выявили, что причиной стал гнойный отит, развившийся на фоне многолетнего использования ватных палочек для чистки ушей. Пациент, пытаясь очистить уши, травмировал барабанную перепонку и занес инфекцию. Изначально врачи прописали лекарства и отправили мужчину лечиться домой, однако состояние ухудшилось: болезненные ощущения распространились на шею. В итоге был диагностирован тромбоз сигмовидного синуса, угрожающий сепсисом и отрывом тромба. Это потребовало экстренного хирургического вмешательства. В ходе операции были удалены гной и тромб, а также проведена очистка всех ячеек полости уха. Сейчас пациент находится на стадии восстановления дома. Ему предстоит вторая операция для предотвращения повторного воспаления. Врачи дают надежду на возвращение слуха у мужчины при условии отказа от использования ватных палочек для чистки ушей в будущем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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