В Подмосковье парень почистил уши ватными палочками и чуть не умер

22 мая 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

Мужчину, который повредил барабанную перепонку из-за использования ватной палочки, экстренно прооперировали Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Подмосковье 28-летний мужчина почистил уши ватной палочкой, что привело к повреждению барабанной перепонки и развитию лихорадки. Также у него чуть не оторвался тромб. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Парень почистил уши ватными палочками и чуть не умер в Подмосковье. Он повредил барабанную перепонку», — передает telegram-канал. Подобное повреждение привело к лихорадке, а в дальнейшем грозило сепсисом. Также у мужчины чуть не оторвался тромб. В больницу города Пушкино обратился 28-летний пациент с сильной болью в ухе, которая привела к почти полной потере слуха. Врачи выявили, что причиной стал гнойный отит, развившийся на фоне многолетнего использования ватных палочек для чистки ушей. Пациент, пытаясь очистить уши, травмировал барабанную перепонку и занес инфекцию. Изначально врачи прописали лекарства и отправили мужчину лечиться домой, однако состояние ухудшилось: болезненные ощущения распространились на шею. В итоге был диагностирован тромбоз сигмовидного синуса, угрожающий сепсисом и отрывом тромба. Это потребовало экстренного хирургического вмешательства. В ходе операции были удалены гной и тромб, а также проведена очистка всех ячеек полости уха. Сейчас пациент находится на стадии восстановления дома. Ему предстоит вторая операция для предотвращения повторного воспаления. Врачи дают надежду на возвращение слуха у мужчины при условии отказа от использования ватных палочек для чистки ушей в будущем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Подмосковье 28-летний мужчина почистил уши ватной палочкой, что привело к повреждению барабанной перепонки и развитию лихорадки. Также у него чуть не оторвался тромб. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Парень почистил уши ватными палочками и чуть не умер в Подмосковье. Он повредил барабанную перепонку», — передает telegram-канал. Подобное повреждение привело к лихорадке, а в дальнейшем грозило сепсисом. Также у мужчины чуть не оторвался тромб. В больницу города Пушкино обратился 28-летний пациент с сильной болью в ухе, которая привела к почти полной потере слуха. Врачи выявили, что причиной стал гнойный отит, развившийся на фоне многолетнего использования ватных палочек для чистки ушей. Пациент, пытаясь очистить уши, травмировал барабанную перепонку и занес инфекцию. Изначально врачи прописали лекарства и отправили мужчину лечиться домой, однако состояние ухудшилось: болезненные ощущения распространились на шею. В итоге был диагностирован тромбоз сигмовидного синуса, угрожающий сепсисом и отрывом тромба. Это потребовало экстренного хирургического вмешательства. В ходе операции были удалены гной и тромб, а также проведена очистка всех ячеек полости уха. Сейчас пациент находится на стадии восстановления дома. Ему предстоит вторая операция для предотвращения повторного воспаления. Врачи дают надежду на возвращение слуха у мужчины при условии отказа от использования ватных палочек для чистки ушей в будущем.