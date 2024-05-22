22 мая 2024

На Украине начали освобождать заключенных по УДО для мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
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СИЗО обязали безотлагательно отпустить заключенных в Нацгвардию и отвезти в местный ТЦК для заключения контракта
СИЗО обязали безотлагательно отпустить заключенных в Нацгвардию и отвезти в местный ТЦК для заключения контракта Фото:

На Украине начали принимать первые решения о предоставлении условно-досрочного освобождения (УДО) заключенным для мобилизации. Об этом сообщило издание «Страна».

«Суды начали выносить первые решения об условно-досрочном освобождении заключенных, желающих отправиться на фронт по новому закону. Первые два вердикта вынес Хмельницкий суд, о чем сообщает его пресс-служба», — сказано в тексте.

Отмечается, что мужчинам 2000 и 1981 годов рождения, осужденным за кражи в октябре и ноябре 2021 года, предоставлено УДО в Нацгвардию. Осуждены они были на четыре года и девять месяцев и на пять лет и пять месяцев соответственно. В течение года они будут на административном надзоре, который будет осуществляться командирами воинской части. Мужчинам запрещено покидать часть без разрешения командира, говорится в материале.

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На Украине начали принимать первые решения о предоставлении условно-досрочного освобождения (УДО) заключенным для мобилизации. Об этом сообщило издание «Страна». «Суды начали выносить первые решения об условно-досрочном освобождении заключенных, желающих отправиться на фронт по новому закону. Первые два вердикта вынес Хмельницкий суд, о чем сообщает его пресс-служба», — сказано в тексте. Отмечается, что мужчинам 2000 и 1981 годов рождения, осужденным за кражи в октябре и ноябре 2021 года, предоставлено УДО в Нацгвардию. Осуждены они были на четыре года и девять месяцев и на пять лет и пять месяцев соответственно. В течение года они будут на административном надзоре, который будет осуществляться командирами воинской части. Мужчинам запрещено покидать часть без разрешения командира, говорится в материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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