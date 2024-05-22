На Украине начали освобождать заключенных по УДО для мобилизации

На Украине начали принимать первые решения о предоставлении условно-досрочного освобождения (УДО) заключенным для мобилизации. Об этом сообщило издание «Страна».
«Суды начали выносить первые решения об условно-досрочном освобождении заключенных, желающих отправиться на фронт по новому закону. Первые два вердикта вынес Хмельницкий суд, о чем сообщает его пресс-служба», — сказано в тексте.
Отмечается, что мужчинам 2000 и 1981 годов рождения, осужденным за кражи в октябре и ноябре 2021 года, предоставлено УДО в Нацгвардию. Осуждены они были на четыре года и девять месяцев и на пять лет и пять месяцев соответственно. В течение года они будут на административном надзоре, который будет осуществляться командирами воинской части. Мужчинам запрещено покидать часть без разрешения командира, говорится в материале.
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