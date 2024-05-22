Сцену Пермского театра оперы и балета отдадут школьникам

На сцене Пермского театра оперы и балета состоится концерт, который дадут не его артисты, а школьники — лауреаты Краевого конкурса исполнителей инструментальных концертов. Об этом сообщает министерство культуры Пермского края.
«Юные музыканты — лауреаты Краевого конкурса исполнителей инструментальных концертов 2024 года — выступят на сцене Пермского театра оперы и балета вместе с симфоническим оркестром театра под управлением дирижера Валерия Платонова. Это учащиеся музыкальных школ и школ искусств», — говорится на сайте минкультуры.
Концерт состоится 1 июня. Музыканты исполнят сочинения Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Сергея Рахманинова, Феликса Мендельсона-Бартольди и других композиторов.
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