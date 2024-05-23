Фадеев выпустит новый трек 31 мая
Музыкальный продюсер Максим Фадеев, являющийся уроженцем Кургана, анонсировал новую песню под названием «Salta». Трек выйдет 31 мая, сообщил артист в соцсетях.
«SALTA. 31.05. Пусть она живет дальше. В музыке», — написал Фадеев под тизером трека в своей группе. Вероятно, что песня посвящена Салтанат Нукеновой, которую убил экс-министр Казахстана Куандык Бишимбаев.
Ранее Фадеев заявлял, что новый состав группы Serebro будет петь на китайском языке. При этом пока имена солисток продюсер не называет.
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