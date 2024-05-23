Фадеев анонсировал выход новой песни про Салту. Видео

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Фадеев выпустит новый трек 31 мая
Фадеев выпустит новый трек 31 мая Фото:

Музыкальный продюсер Максим Фадеев, являющийся уроженцем Кургана, анонсировал новую песню под названием «Salta». Трек выйдет 31 мая, сообщил артист в соцсетях. 

«SALTA. 31.05. Пусть она живет дальше. В музыке», — написал Фадеев под тизером трека в своей группе. Вероятно, что песня посвящена Салтанат Нукеновой, которую убил экс-министр Казахстана Куандык Бишимбаев. 

Ранее Фадеев заявлял, что новый состав группы Serebro будет петь на китайском языке. При этом пока имена солисток продюсер не называет. 

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Музыкальный продюсер Максим Фадеев, являющийся уроженцем Кургана, анонсировал новую песню под названием «Salta». Трек выйдет 31 мая, сообщил артист в соцсетях.  «SALTA. 31.05. Пусть она живет дальше. В музыке», — написал Фадеев под тизером трека в своей группе. Вероятно, что песня посвящена Салтанат Нукеновой, которую убил экс-министр Казахстана Куандык Бишимбаев.  Ранее Фадеев заявлял, что новый состав группы Serebro будет петь на китайском языке. При этом пока имена солисток продюсер не называет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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