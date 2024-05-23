23 мая 2024

В ХМАО члены ОПГ предстанут перед судом за организацию подпольного казино

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд рассмотрит дело ОПГ, организовавшей подпольное казино
Суд рассмотрит дело ОПГ, организовавшей подпольное казино Фото:

Перед судом предстанут члены банды, организовавшей в Нягани подпольное казино. Незаконное предприятие принесло обвиняемым прибыль в 12 миллионов рублей, сообщили URA.RU в прокуратуре ХМАО.

«Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа — Югры утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 8 членов организованной группы. Они обвиняются по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере)», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, с января 2021 по январь 2023 года в Нягани работало незаконное казино в нежилом помещении, где члены ОПГ проводили азартные игры. За весь период доход подсудимых составил 12 миллионов рублей. «Уголовное дело направлено в Няганский городской суд для рассмотрения по существу», — пояснили в прокуратуре Югры.

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Перед судом предстанут члены банды, организовавшей в Нягани подпольное казино. Незаконное предприятие принесло обвиняемым прибыль в 12 миллионов рублей, сообщили URA.RU в прокуратуре ХМАО. «Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа — Югры утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 8 членов организованной группы. Они обвиняются по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере)», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. По данным прокуратуры, с января 2021 по январь 2023 года в Нягани работало незаконное казино в нежилом помещении, где члены ОПГ проводили азартные игры. За весь период доход подсудимых составил 12 миллионов рублей. «Уголовное дело направлено в Няганский городской суд для рассмотрения по существу», — пояснили в прокуратуре Югры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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