В ХМАО члены ОПГ предстанут перед судом за организацию подпольного казино

Перед судом предстанут члены банды, организовавшей в Нягани подпольное казино. Незаконное предприятие принесло обвиняемым прибыль в 12 миллионов рублей, сообщили URA.RU в прокуратуре ХМАО.
«Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа — Югры утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 8 членов организованной группы. Они обвиняются по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере)», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, с января 2021 по январь 2023 года в Нягани работало незаконное казино в нежилом помещении, где члены ОПГ проводили азартные игры. За весь период доход подсудимых составил 12 миллионов рублей. «Уголовное дело направлено в Няганский городской суд для рассмотрения по существу», — пояснили в прокуратуре Югры.
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