Гладков: Новую Таволжанку обстреляли 25 снарядами

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Вооруженные силы Украины. stock, украина, ураган, всу, рсзо,  stock
ВСУ выпустили по селу Новая Таволжанка 25 ракетных снарядов, уточнил Вячеслав Гладков Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по селу Новая Таволжанка в Белгородской области 25 снарядов из РСЗО. Никто не пострадал. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ выпустили по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе 25 снарядов из реактивной системы залпового огня», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. В результате атаки были поражены несколько улиц: выбиты окна у частных домовладений, повреждены фасады и кровли крыш у 11 домов. На месте работают оперативные службы, подчеркнул губернатор.

Этой ночью ВСУ при помощи американских ракет ATACMS атаковали территорию полуострова Крым. Есть погибшие. Также Киев запустил несколько беспилотников по направлению Белгородской области. Объекты были отражены средствами ПВО.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по селу Новая Таволжанка в Белгородской области 25 снарядов из РСЗО. Никто не пострадал. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «ВСУ выпустили по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе 25 снарядов из реактивной системы залпового огня», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. В результате атаки были поражены несколько улиц: выбиты окна у частных домовладений, повреждены фасады и кровли крыш у 11 домов. На месте работают оперативные службы, подчеркнул губернатор. Этой ночью ВСУ при помощи американских ракет ATACMS атаковали территорию полуострова Крым. Есть погибшие. Также Киев запустил несколько беспилотников по направлению Белгородской области. Объекты были отражены средствами ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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