В Челябинске нашли сотни водительских удостоверений в мусорном баке

В ГИБДД проведут проверку, как документы очутились в баке
В мусорном баке в Челябинске обнаружили сотни бланков водительских удостоверений. В мусорке оказались списанные документы.
«В Челябинске на мусорку выбросили сотни водительских удостоверений и техпаспортов. Их готовили к утилизации», — рассказал источник сайта «74.ру».
В Госавтоинспекции пояснили, что выкинутыми оказались списанные документы, которые намечали уничтожить. Бланки валялись в контейнере напротив дома № 124 по улице Ферросплавной. Утилизацией занимается подрядчик. В ГИБДД выясняют, как бланки оказались в баке для мусора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!