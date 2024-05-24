В Челябинске нашли сотни водительских удостоверений в мусорном баке

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Клипарт. Екатеринбург, водительское удостоверение, права
В ГИБДД проведут проверку, как документы очутились в баке Фото:

В мусорном баке в Челябинске обнаружили сотни бланков водительских удостоверений. В мусорке оказались списанные документы.

«В Челябинске на мусорку выбросили сотни водительских удостоверений и техпаспортов. Их готовили к утилизации», — рассказал источник сайта «74.ру».

В Госавтоинспекции пояснили, что выкинутыми оказались списанные документы, которые намечали уничтожить. Бланки валялись в контейнере напротив дома № 124 по улице Ферросплавной. Утилизацией занимается подрядчик. В ГИБДД выясняют, как бланки оказались в баке для мусора.

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В мусорном баке в Челябинске обнаружили сотни бланков водительских удостоверений. В мусорке оказались списанные документы. «В Челябинске на мусорку выбросили сотни водительских удостоверений и техпаспортов. Их готовили к утилизации», — рассказал источник сайта «74.ру». В Госавтоинспекции пояснили, что выкинутыми оказались списанные документы, которые намечали уничтожить. Бланки валялись в контейнере напротив дома № 124 по улице Ферросплавной. Утилизацией занимается подрядчик. В ГИБДД выясняют, как бланки оказались в баке для мусора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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