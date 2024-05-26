Зеленский посетит Испанию на фоне тяжелой ситуации на фронте

27 мая 2024 в 02:17 Размер текста - 17 +

Зеленский проведет переговоры с президентом Испании Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Испанию 27 мая, где его встретит глава испанского правительства Педро Санчес. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на официальные источники в правительстве Испании. «Владимир Зеленский посетит Испанию в понедельник, где его примет премьер-министр Испании Педро Санчес», — передает Франс Пресс. Встреча президента Украины и премьер-министра Испании запланирована на полдень по местному времени, что соответствует 13.00 по московскому времени. После переговоров лидеры двух стран проведут совместную пресс-конференцию. Визит Зеленского в Испанию станет важной частью дипломатических усилий, направленных на обсуждение текущей международной ситуации и укрепление двусторонних отношений, пишет издание. Ранее Зеленский отменил поездки в другие страны из-за тяжелой обстановки на фронте. Также был отмене визит в Испанию. Там он должен был подписать соглашение по безопасности с премьер-министром испанского королевства Педро Санчесом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Испанию 27 мая, где его встретит глава испанского правительства Педро Санчес. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на официальные источники в правительстве Испании. «Владимир Зеленский посетит Испанию в понедельник, где его примет премьер-министр Испании Педро Санчес», — передает Франс Пресс. Встреча президента Украины и премьер-министра Испании запланирована на полдень по местному времени, что соответствует 13.00 по московскому времени. После переговоров лидеры двух стран проведут совместную пресс-конференцию. Визит Зеленского в Испанию станет важной частью дипломатических усилий, направленных на обсуждение текущей международной ситуации и укрепление двусторонних отношений, пишет издание. Ранее Зеленский отменил поездки в другие страны из-за тяжелой обстановки на фронте. Также был отмене визит в Испанию. Там он должен был подписать соглашение по безопасности с премьер-министром испанского королевства Педро Санчесом.