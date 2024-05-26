26 мая 2024

Зеленский посетит Испанию на фоне тяжелой ситуации на фронте

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Зеленский проведет переговоры с президентом Испании Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Испанию 27 мая, где его встретит глава испанского правительства Педро Санчес. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на официальные источники в правительстве Испании.

«Владимир Зеленский посетит Испанию в понедельник, где его примет премьер-министр Испании Педро Санчес», — передает Франс Пресс. Встреча президента Украины и премьер-министра Испании запланирована на полдень по местному времени, что соответствует 13.00 по московскому времени.

После переговоров лидеры двух стран проведут совместную пресс-конференцию. Визит Зеленского в Испанию станет важной частью дипломатических усилий, направленных на обсуждение текущей международной ситуации и укрепление двусторонних отношений, пишет издание.

Ранее Зеленский отменил поездки в другие страны из-за тяжелой обстановки на фронте. Также был отмене визит в Испанию. Там он должен был подписать соглашение по безопасности с премьер-министром испанского королевства Педро Санчесом.

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Президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Испанию 27 мая, где его встретит глава испанского правительства Педро Санчес. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на официальные источники в правительстве Испании. «Владимир Зеленский посетит Испанию в понедельник, где его примет премьер-министр Испании Педро Санчес», — передает Франс Пресс. Встреча президента Украины и премьер-министра Испании запланирована на полдень по местному времени, что соответствует 13.00 по московскому времени. После переговоров лидеры двух стран проведут совместную пресс-конференцию. Визит Зеленского в Испанию станет важной частью дипломатических усилий, направленных на обсуждение текущей международной ситуации и укрепление двусторонних отношений, пишет издание. Ранее Зеленский отменил поездки в другие страны из-за тяжелой обстановки на фронте. Также был отмене визит в Испанию. Там он должен был подписать соглашение по безопасности с премьер-министром испанского королевства Педро Санчесом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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