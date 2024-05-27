ВС РФ прорвались на купянском направлении: карта СВО на 27 мая

Водитель пожарной части погиб при атаке БПЛА на АЗС в Орловской области

27 мая 2024 в 08:53 Размер текста - 17 +

Фронт около Купянска оживился, заявил Геннадий Алехин Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия смогла совершить прорыв на купянском направлении из-за обстановки в Харьковской области. Фронт около Купянска оживился. В Орловской области погиб водитель пожарной части из-за удара украинского беспилотника. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход боевых действий — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Харьковская область На купянском направлении ВСУ оголили фронт. Это произошло из-за продвижения группировки «Север» к Харькову. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, находящийся в Белгородской области. «Мы этим воспользовались и наращиваем усилия. В частности, освободили Ивановку и село Берестовое. Фронт оживился. Противник несет потери», — отметил Геннадий Алехин. Были уничтожены еще и укрепленные позиции ВСУ. По позициям ударили танки группировки «Север». В Минобороны РФ отметили, что экипажи нередко выезжают работать прямой наводкой по противнику. Боевая машина способна поразить цель на расстоянии до трех километров. Механик-водитель танка Т-72Б3М с позывным Чугун поделился, почему они назвали машину «ленивой». «Танк так назвали, потому что ленится уезжать, пока не добьет врага. От механика-водителя зависит многое — жизнь экипажа», — поделился Чугун, передает Минобороны РФ. Также был нанесен удар по украинской колонне. В операции участвовала группировка «Запад». Обстрел из РСЗО «Ураган» шел с 30 километров. Ударная группа (вертолеты Ка-52м, «Аллигатор», Ми-35 и Ми-8) армейской авиации ВКС России сорвала ротацию противника. Полет был на максимально низкой высотке, координаты передал авиационный наводчик, передает Пятый канал. Донецкое направление Был уничтожен пункт управления беспилотников ВСУ около Авдеевки. По нему ударил расчет гаубицы 2С3М «Акация» «центральной» группировки. В Минобороны РФ отметили, что пункт управления БПЛА находился в лесополосе. Также ВС РФ поразили миномет, который был замаскирован в кустарнике. Еще ВС РФ уничтожили до отделения пехоты ВСУ в опорнике в районе Раздоловки. Танки работали совместно со средствами радиоэлектронной борьбы и противодроновыми ружьями, чтобы исключить попадание беспилотников. Запорожское направление Группировка «Восток» уничтожила опорный пункт ВСУ на севере Урожайного. Опорник находился вблизи ангаров. По нему ударила самоходная гаубица «Мста-С». Командир орудия с позывным Регион добавил, что точки у ВС РФ давно пристрелены: это правый флаг Времевского выступа и южные окраины населенного пункта Урожайное. «Она точно стреляет. Еще ни разу ни промахивались. Огневые позиции постоянно разные. Иногда даже, бывает, с ходу занимаем», — отметил Регион, его слова передает «Известия». Херсонское направление На правом берегу Днепра поражен опорный пункт ВСУ. По нему ударил расчет кочующего миномета «Поднос» морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Днепр». В Минобороны РФ уточнили, что максимальная дальность атаки «Подноса» — шесть километров. Удары по России ВСУ снова попытались атаковать российские регионы. Угроза опасности удара беспилотников вводилась в Курской области и Воронежской, а в Липецкой — воздушной опасности. Над Брянской областью сбиты два беспилотника. В Орловской области погиб водитель пожарной части при атаке БПЛА. Дрон упал на территории топливно-заправочной станции в Ливнах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия смогла совершить прорыв на купянском направлении из-за обстановки в Харьковской области. Фронт около Купянска оживился. В Орловской области погиб водитель пожарной части из-за удара украинского беспилотника. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход боевых действий — в материале URA.RU. На купянском направлении ВСУ оголили фронт. Это произошло из-за продвижения группировки «Север» к Харькову. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, находящийся в Белгородской области. Были уничтожены еще и укрепленные позиции ВСУ. По позициям ударили танки группировки «Север». В Минобороны РФ отметили, что экипажи нередко выезжают работать прямой наводкой по противнику. Боевая машина способна поразить цель на расстоянии до трех километров. Механик-водитель танка Т-72Б3М с позывным Чугун поделился, почему они назвали машину «ленивой». Также был нанесен удар по украинской колонне. В операции участвовала группировка «Запад». Обстрел из РСЗО «Ураган» шел с 30 километров. Ударная группа (вертолеты Ка-52м, «Аллигатор», Ми-35 и Ми-8) армейской авиации ВКС России сорвала ротацию противника. Полет был на максимально низкой высотке, координаты передал авиационный наводчик, передает Пятый канал. Был уничтожен пункт управления беспилотников ВСУ около Авдеевки. По нему ударил расчет гаубицы 2С3М «Акация» «центральной» группировки. В Минобороны РФ отметили, что пункт управления БПЛА находился в лесополосе. Также ВС РФ поразили миномет, который был замаскирован в кустарнике. Еще ВС РФ уничтожили до отделения пехоты ВСУ в опорнике в районе Раздоловки. Танки работали совместно со средствами радиоэлектронной борьбы и противодроновыми ружьями, чтобы исключить попадание беспилотников. Группировка «Восток» уничтожила опорный пункт ВСУ на севере Урожайного. Опорник находился вблизи ангаров. По нему ударила самоходная гаубица «Мста-С». Командир орудия с позывным Регион добавил, что точки у ВС РФ давно пристрелены: это правый флаг Времевского выступа и южные окраины населенного пункта Урожайное. «Она точно стреляет. Еще ни разу ни промахивались. Огневые позиции постоянно разные. Иногда даже, бывает, с ходу занимаем», — отметил Регион, его слова передает «Известия». На правом берегу Днепра поражен опорный пункт ВСУ. По нему ударил расчет кочующего миномета «Поднос» морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Днепр». В Минобороны РФ уточнили, что максимальная дальность атаки «Подноса» — шесть километров. ВСУ снова попытались атаковать российские регионы. Угроза опасности удара беспилотников вводилась в Курской области и Воронежской, а в Липецкой — воздушной опасности. Над Брянской областью сбиты два беспилотника. В Орловской области погиб водитель пожарной части при атаке БПЛА. Дрон упал на территории топливно-заправочной станции в Ливнах.