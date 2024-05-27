На Байкале обнаружен катер с пятью трупами

СКР возбудил уголовное дело из-за смерти пяти человек в катере на Байкале
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Фермерский рынок в Кременкуле. Челябинск, следственный комитет, силовики, ск
Следователи СК России устанавливают все обстоятельства ЧП Фото:

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за смерти пяти человек на озере Байкал в Бурятии. Их тела были обнаружены накануне. Причиной смерти, по предварительным данным, стало отравление угарным газом.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 3 статьи 238 УК РФ). Смерть судоводителя и пассажиров судна наступила из-за отравления угарным газом», — говорится в сообщении СКР, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Тела пяти человек были обнаружены 26 мая в катере на озере Байкал, около острова Тонкого. Точные обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за смерти пяти человек на озере Байкал в Бурятии. Их тела были обнаружены накануне. Причиной смерти, по предварительным данным, стало отравление угарным газом. «Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 3 статьи 238 УК РФ). Смерть судоводителя и пассажиров судна наступила из-за отравления угарным газом», — говорится в сообщении СКР, опубликованном в telegram-канале ведомства. Тела пяти человек были обнаружены 26 мая в катере на озере Байкал, около острова Тонкого. Точные обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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