На Байкале обнаружен катер с пятью трупами

СКР возбудил уголовное дело из-за смерти пяти человек в катере на Байкале

27 мая 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Следователи СК России устанавливают все обстоятельства ЧП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за смерти пяти человек на озере Байкал в Бурятии. Их тела были обнаружены накануне. Причиной смерти, по предварительным данным, стало отравление угарным газом. «Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 3 статьи 238 УК РФ). Смерть судоводителя и пассажиров судна наступила из-за отравления угарным газом», — говорится в сообщении СКР, опубликованном в telegram-канале ведомства. Тела пяти человек были обнаружены 26 мая в катере на озере Байкал, около острова Тонкого. Точные обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за смерти пяти человек на озере Байкал в Бурятии. Их тела были обнаружены накануне. Причиной смерти, по предварительным данным, стало отравление угарным газом. «Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 3 статьи 238 УК РФ). Смерть судоводителя и пассажиров судна наступила из-за отравления угарным газом», — говорится в сообщении СКР, опубликованном в telegram-канале ведомства. Тела пяти человек были обнаружены 26 мая в катере на озере Байкал, около острова Тонкого. Точные обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.