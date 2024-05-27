На Байкале обнаружен катер с пятью трупами

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за смерти пяти человек на озере Байкал в Бурятии. Их тела были обнаружены накануне. Причиной смерти, по предварительным данным, стало отравление угарным газом.
«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 3 статьи 238 УК РФ). Смерть судоводителя и пассажиров судна наступила из-за отравления угарным газом», — говорится в сообщении СКР,
Тела пяти человек были обнаружены 26 мая в катере на озере Байкал, около острова Тонкого. Точные обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
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