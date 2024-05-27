На челябинском заводе ноу-хау с системой розлива помогло поднять зарплаты на 35%

На заводе «Челябвторцветмет» в Челябинске внедрение новой систем розлива помогло повысить зарплаты сотрудников. Как URA.RU сообщил технический директор Сергей Сапельников, плавильщики стали получать больше на 20-35%.
«На заводе разработали и внедрили полуавтоматический розлив расплава в изложницы. Модернизированный конвейер позволил нарастить объемы выпуска продукции, облегчил работу сотрудников, их зарплаты выросли», — отметил URA.RU Сапельников.
Техдиректор уточнил, что новый полуавтоматический конвейер сократил время производственного процесса с 70 до 30 минут. Рабочие стали управляться быстрее. Поскольку зарплата зависит от выработки, она поднялась. На этом инженеры не остановятся. Второй агрегат также станет полуавтоматическим. Система непрерывных улучшений будет распространена на все производство.
Предприятие продолжили нанимать плавильщиков и рабочих других специальностей. Уровень оплаты составляет 80 тысяч рублей и выше.
На заводе разработали план модернизации, в чем помогла эксперт Наталья Зеленгер. К новым показателям производительности привели решения, устранившие беспорядок на участке. В рамках плана инструмент разложили в системном порядке, завели журнал учета поломок, простоя техники и ее обслуживания. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минпрома.
Компания работает с 1965 года. Выпускает вторичные алюминиевые сплавы для металлургической промышленности и машиностроительной отрасли. «Челябвторцветмет» является участником нацпроекта «Производительность труда».
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