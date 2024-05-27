Мать «Смолинского маньяка» избежала наказания за соучастие в похищении

27 мая 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Мать Владимира Ческидова, прозванного в народе «Смолинским маньяком», Валентина, избежала ответственности по обвинениям в похищении человека. Об этом URA.RU 27 мая сообщил источник, близкий к следствию. «С Ческидовой сняли обвинения в похищении человека. Так как она помогла пленнице ее сына сбежать. Дело в ее отношении прекращено», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что ход и результаты расследования по делу Ческидовой в настоящее время органы следствия не комментируют. Адвокат женщины, Михаил Лысенко, также воздержался от комментариев. Ческидова была задержана вместе с сыном. Ей предъявили обвинения в похищении человека. Следствие полагало, что она помогала родственнику удерживать жертву дома. После задержания ее отпустили из-под стражи и направили на лечение в психдиспансер. Дело ее сына рассмотрит Советский райсуд. Вместо реального наказания в колонии его отправят на принудительное лечение, так как результаты судебно-психиатрической экспертизы выявили его невменяемость.