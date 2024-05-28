В освобожденном селе Крынки нашли подвалы, заваленные телами ВСУ: карта СВО на 28 мая

Сальдо сообщил о заваленном подвале с трупами ВСУ в Крынках

28 мая 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

В Крынках нашли подвал с трупами ВСУ, сообщил Владимир Сальдо (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты спустя время после освобождения населенных пунктов продолжают обнаруживать на их территориях страшные находки. В селе Крынки ночью был найден подвал с телами украинских солдат. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Тем временем продолжается наступление ВС РФ в Харьковской области. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход боевых действий — в материале URA.RU. Херсонская область В селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области продолжают находить подвалы, наполненные телами украинских военных. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее российские войска освободили данное село. Харьковская область Российские солдаты из группировки «Запад», большая часть которых сейчас дислоцируется в Харьковской области, уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab и личный состав ВСУ. Атака была произведена при помощи реактивной системы залпового огня «Град». За сутки на данном направлении российские военные поразили до 75 человек личного состава ВСУ. Всего за это время было уничтожено два опорных пункта противника. Солдаты ВС РФ участвовали в наступлении на Волчанск. Солдаты продвинулись на 600 метров на отдельных участках города, подчеркнули российские военкоры. Карта спецоперации за 28 мая. Легенда Карта URA.RU Артемовское направление Часов Яр будет полностью освобожден в ближайшее время. Такое предположение сделал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. Он подчеркнул, что в настоящий момент проходят бои за южную часть города. Бойцы ивановского гвардейского соединения ВДВ также уничтожили группу пехоты ВСУ во взводном опорном пункте на восточной окраине Часова Яра, уточнили в Минобороны РФ. В районе Часова Яра штурмовые группы российских войск продолжают наступление в районе Калиновки и в микрорайоне «Канал». Об этом сообщают российские военкоры. Авдеевское направление Бойцы армии РФ обнаружили в Авдеевке схрон с ракетными комплексами Javelin. Кроме того в складе были обнаружены польские мины и гранатометные боеприпасы. Об этом рассказали в российском военном ведомстве, подчеркнув, что тайник был оборудован на территории частного дома, в подвале. Также на этом направлении солдатами из группировки «Центр» были уничтожены замаскированные позиции ВСУ. Продолжаются бои за Красногоровку. Донецкое направление ВСУ обстреляли села Никольское в Волновахском районе (ДНР). В результате атаки ранения получил мирный гражданин. Об этом сообщала диспетчерская районная служба. Удар ВСУ по Луганску ВСУ ночью ударили по Луганску в ночь на 28 мая кассетными боеприпасами. Об этом также сообщал и глава ЛНР Леонид Пасечник. Он отмечал, что держит ситуацию на личном контроле. Спустя примерно час с момента первого удара был совершен еще один, который, уже был успешно перехвачен российскими средствами ПВО. Другие украинские атаки В ночь на 28 мая над Курской и Белгородской областями также были сбиты три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, четыре БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, а также шесть БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Орловской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские солдаты спустя время после освобождения населенных пунктов продолжают обнаруживать на их территориях страшные находки. В селе Крынки ночью был найден подвал с телами украинских солдат. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Тем временем продолжается наступление ВС РФ в Харьковской области. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход боевых действий — в материале URA.RU. В селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области продолжают находить подвалы, наполненные телами украинских военных. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее российские войска освободили данное село. Российские солдаты из группировки «Запад», большая часть которых сейчас дислоцируется в Харьковской области, уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab и личный состав ВСУ. Атака была произведена при помощи реактивной системы залпового огня «Град». За сутки на данном направлении российские военные поразили до 75 человек личного состава ВСУ. Всего за это время было уничтожено два опорных пункта противника. Солдаты ВС РФ участвовали в наступлении на Волчанск. Солдаты продвинулись на 600 метров на отдельных участках города, подчеркнули российские военкоры. Часов Яр будет полностью освобожден в ближайшее время. Такое предположение сделал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. Он подчеркнул, что в настоящий момент проходят бои за южную часть города. Бойцы ивановского гвардейского соединения ВДВ также уничтожили группу пехоты ВСУ во взводном опорном пункте на восточной окраине Часова Яра, уточнили в Минобороны РФ. В районе Часова Яра штурмовые группы российских войск продолжают наступление в районе Калиновки и в микрорайоне «Канал». Об этом сообщают российские военкоры. Бойцы армии РФ обнаружили в Авдеевке схрон с ракетными комплексами Javelin. Кроме того в складе были обнаружены польские мины и гранатометные боеприпасы. Об этом рассказали в российском военном ведомстве, подчеркнув, что тайник был оборудован на территории частного дома, в подвале. Также на этом направлении солдатами из группировки «Центр» были уничтожены замаскированные позиции ВСУ. Продолжаются бои за Красногоровку. ВСУ обстреляли села Никольское в Волновахском районе (ДНР). В результате атаки ранения получил мирный гражданин. Об этом сообщала диспетчерская районная служба. ВСУ ночью ударили по Луганску в ночь на 28 мая кассетными боеприпасами. Об этом также сообщал и глава ЛНР Леонид Пасечник. Он отмечал, что держит ситуацию на личном контроле. Спустя примерно час с момента первого удара был совершен еще один, который, уже был успешно перехвачен российскими средствами ПВО. В ночь на 28 мая над Курской и Белгородской областями также были сбиты три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, четыре БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, а также шесть БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Орловской области.