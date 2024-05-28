Госдума продлила выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

В России до 2030 года продлены выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Соответствующий закон приняла Госдума во втором и третьем чтениях.
Речь идет о норме, позволяющей семьям при рождении третьего и последующих детей получать выплаты в размере 450 тысяч рублей. Эти деньги идут на полное или частичное погашение ипотеки.
Как сообщалось, на эти цели потребуется 647,59 миллиарда рублей на период с 2024 по 2030 года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что продление выплат повысит уровень доступности жилья. В прошлом году было предоставлено около 190 тысяч таких выплат.
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