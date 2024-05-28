Вертолет Ми-8 экстренно сел в Мурманской области

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На борту Ми-8 было семь человек
На борту Ми-8 было семь человек Фото:

В Мурманской области экстренно сел вертолет Ми-8. На борту были семь человек, сообщили в региональной прокуратуре.

«Вертолет Ми-8 экстренно сел в Мурманской области, на борту были семь человек», — сообщили в прокуратуре. Никто не пострадал. Для эвакуации экипажа вылетел аварийно-спасательный отряд.

Вертолет летел на турбазу из села Ловозеро. Он совершил аварийную посадку в 20 километрах от пункта назначения. 

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В Мурманской области экстренно сел вертолет Ми-8. На борту были семь человек, сообщили в региональной прокуратуре. «Вертолет Ми-8 экстренно сел в Мурманской области, на борту были семь человек», — сообщили в прокуратуре. Никто не пострадал. Для эвакуации экипажа вылетел аварийно-спасательный отряд. Вертолет летел на турбазу из села Ловозеро. Он совершил аварийную посадку в 20 километрах от пункта назначения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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