На борту Ми-8 было семь человек
В Мурманской области экстренно сел вертолет Ми-8. На борту были семь человек, сообщили в региональной прокуратуре.
«Вертолет Ми-8 экстренно сел в Мурманской области, на борту были семь человек», — сообщили в прокуратуре. Никто не пострадал. Для эвакуации экипажа вылетел аварийно-спасательный отряд.
Вертолет летел на турбазу из села Ловозеро. Он совершил аварийную посадку в 20 километрах от пункта назначения.
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