Уральские бойцы из группировки «Центр» прорвали около 10 километров украинских укреплений на авдеевском направлении. Об этом рассказал командир взвода штурмовиков с позывным «Призрак».
«Приходилось идти до штурмовых позиций десять километров, а до этого эти километры были заняты противником. И мы брали их, освобождали, помогали друг другу. Разные полки участвовали в штурмах», — сообщил командир взвода «Призрак» журналистам РИА Новости. Отмечается, что около 10 километров укреплений ВСУ прорвали уральские бойцы, действующие в составе группировки «Центр».
Бойцы проводили штурм населенных пунктов Тоненькое и Северное. Отмечается, что из-за территориальных особенностей приходилось штурмовать позиции ВСУ на открытой местности.
В рядах ВС РФ, участвующих в СВО, находятся военные из различных российских регионов. Некоторые полки специально сформированы из военных по территориальному признаку. Например, мотострелковый полк группировки «Юг» состоит из бойцов, проживающих в УрФО.
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