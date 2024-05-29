Уральские бойцы прорвали многокилометровую оборону ВСУ

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Уральские военные преодолели 10 км укреплений ВСУ на авдеевском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уральские бойцы из группировки «Центр» прорвали около 10 километров украинских укреплений на авдеевском направлении. Об этом рассказал командир взвода штурмовиков с позывным «Призрак».

«Приходилось идти до штурмовых позиций десять километров, а до этого эти километры были заняты противником. И мы брали их, освобождали, помогали друг другу. Разные полки участвовали в штурмах», — сообщил командир взвода «Призрак» журналистам РИА Новости. Отмечается, что около 10 километров укреплений ВСУ прорвали уральские бойцы, действующие в составе группировки «Центр».

Бойцы проводили штурм населенных пунктов Тоненькое и Северное. Отмечается, что из-за территориальных особенностей приходилось штурмовать позиции ВСУ на открытой местности.

В рядах ВС РФ, участвующих в СВО, находятся военные из различных российских регионов. Некоторые полки специально сформированы из военных по территориальному признаку. Например, мотострелковый полк группировки «Юг» состоит из бойцов, проживающих в УрФО.

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Уральские бойцы из группировки «Центр» прорвали около 10 километров украинских укреплений на авдеевском направлении. Об этом рассказал командир взвода штурмовиков с позывным «Призрак». «Приходилось идти до штурмовых позиций десять километров, а до этого эти километры были заняты противником. И мы брали их, освобождали, помогали друг другу. Разные полки участвовали в штурмах», — сообщил командир взвода «Призрак» журналистам РИА Новости. Отмечается, что около 10 километров укреплений ВСУ прорвали уральские бойцы, действующие в составе группировки «Центр». Бойцы проводили штурм населенных пунктов Тоненькое и Северное. Отмечается, что из-за территориальных особенностей приходилось штурмовать позиции ВСУ на открытой местности. В рядах ВС РФ, участвующих в СВО, находятся военные из различных российских регионов. Некоторые полки специально сформированы из военных по территориальному признаку. Например, мотострелковый полк группировки «Юг» состоит из бойцов, проживающих в УрФО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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