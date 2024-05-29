МИД РФ исключил национализацию западных компаний

Россия не собирается национализировать западные компании. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Он подчеркнул, что своими действиями Москва не меняет право собственности компании, речь идет только о временном управлении.
«Необходимо отметить, что речь идет именно о временном управлении, а не о национализации — вводимые меры не предполагают изменения права собственности. Это является подтверждением исключительно ответственного подхода российской стороны к иностранным инвестициям, в том числе из недружественных стран», — сказал Дмитрий Биричевский в разговоре с РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба, причиненного РФ действиями США, связанных с заморозкой активов. В ходе встречи в Китае с председателем КНР Си Цзиньпинем президент Путин осудил действия по изъятию активов и имущества иностранных государств.
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