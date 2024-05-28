28 мая 2024

Опальный свердловский главврач оспорит отстранение от должности

Свердловский главврач, отстраненный от должности, оспорит решение в суде
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
Весной Гарик Хачатрян стал фигурантом уголовного дела (архивное фото) Фото:

Главврач Центральной медико-санитарной части №31 (ЦМСЧ) в Новоуральске (Свердловская область) Гарик Хачатрян, временно отстраненный от должности из-за уголовного дела, оспорит решение через суд. Соответствующая информация появилась в картотеке Свердловского областного суда.

Хачатряна сняли с поста решением Новоуральского городского суда. Согласно карточке облсуда, жалоба специалиста будет рассмотрена до конца недели.

Как писало URA.RU, Хачатрян, предположительно, мог попасть под уголовное преследование из-за траты бюджетных средств на проживание в гостинице. Такую версию ранее URA.RU сообщал источник из окружения специалиста. По его словам, речь может идти о сумме в миллион рублей.

Против Хачатряна возбуждено уголовное дело по ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств). В СУ СК по Свердловской области не комментируют тему.

Под подозрения силовиков Хачатрян попал 28 марта. Тогда оперативники пришли в медсанчасть с обысками. Они производили выемку документов из бухгалтерии. Через два дня суд снял Хачатряна с должности. ЦМСЧ-31 он возглавил осенью прошлого года.

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Главврач Центральной медико-санитарной части №31 (ЦМСЧ) в Новоуральске (Свердловская область) Гарик Хачатрян, временно отстраненный от должности из-за уголовного дела, оспорит решение через суд. Соответствующая информация появилась в картотеке Свердловского областного суда. Хачатряна сняли с поста решением Новоуральского городского суда. Согласно карточке облсуда, жалоба специалиста будет рассмотрена до конца недели. Как писало URA.RU, Хачатрян, предположительно, мог попасть под уголовное преследование из-за траты бюджетных средств на проживание в гостинице. Такую версию ранее URA.RU сообщал источник из окружения специалиста. По его словам, речь может идти о сумме в миллион рублей. Против Хачатряна возбуждено уголовное дело по ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств). В СУ СК по Свердловской области не комментируют тему. Под подозрения силовиков Хачатрян попал 28 марта. Тогда оперативники пришли в медсанчасть с обысками. Они производили выемку документов из бухгалтерии. Через два дня суд снял Хачатряна с должности. ЦМСЧ-31 он возглавил осенью прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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