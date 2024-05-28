Общество Опальный свердловский главврач оспорит отстранение от должности Свердловский главврач, отстраненный от должности, оспорит решение в суде 29 мая 2024 в 13:19 Размер текста - 17 + Весной Гарик Хачатрян стал фигурантом уголовного дела (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главврач Центральной медико-санитарной части №31 (ЦМСЧ) в Новоуральске (Свердловская область) Гарик Хачатрян, временно отстраненный от должности из-за уголовного дела, оспорит решение через суд. Соответствующая информация появилась в картотеке Свердловского областного суда. Хачатряна сняли с поста решением Новоуральского городского суда. Согласно карточке облсуда, жалоба специалиста будет рассмотрена до конца недели. Как писало URA.RU, Хачатрян, предположительно, мог попасть под уголовное преследование из-за траты бюджетных средств на проживание в гостинице. Такую версию ранее URA.RU сообщал источник из окружения специалиста. По его словам, речь может идти о сумме в миллион рублей. Против Хачатряна возбуждено уголовное дело по ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств). В СУ СК по Свердловской области не комментируют тему. Под подозрения силовиков Хачатрян попал 28 марта. Тогда оперативники пришли в медсанчасть с обысками. Они производили выемку документов из бухгалтерии. Через два дня суд снял Хачатряна с должности. ЦМСЧ-31 он возглавил осенью прошлого года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Главврач Центральной медико-санитарной части №31 (ЦМСЧ) в Новоуральске (Свердловская область) Гарик Хачатрян, временно отстраненный от должности из-за уголовного дела, оспорит решение через суд. Соответствующая информация появилась в картотеке Свердловского областного суда. Хачатряна сняли с поста решением Новоуральского городского суда. Согласно карточке облсуда, жалоба специалиста будет рассмотрена до конца недели. Как писало URA.RU, Хачатрян, предположительно, мог попасть под уголовное преследование из-за траты бюджетных средств на проживание в гостинице. Такую версию ранее URA.RU сообщал источник из окружения специалиста. По его словам, речь может идти о сумме в миллион рублей. Против Хачатряна возбуждено уголовное дело по ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств). В СУ СК по Свердловской области не комментируют тему. Под подозрения силовиков Хачатрян попал 28 марта. Тогда оперативники пришли в медсанчасть с обысками. Они производили выемку документов из бухгалтерии. Через два дня суд снял Хачатряна с должности. ЦМСЧ-31 он возглавил осенью прошлого года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям