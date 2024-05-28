Опальный свердловский главврач оспорит отстранение от должности

Главврач Центральной медико-санитарной части №31 (ЦМСЧ) в Новоуральске (Свердловская область) Гарик Хачатрян, временно отстраненный от должности из-за уголовного дела, оспорит решение через суд. Соответствующая информация появилась в картотеке Свердловского областного суда.
Хачатряна сняли с поста решением Новоуральского городского суда. Согласно карточке облсуда, жалоба специалиста будет рассмотрена до конца недели.
Как писало URA.RU, Хачатрян, предположительно, мог попасть под уголовное преследование из-за траты бюджетных средств на проживание в гостинице. Такую версию ранее URA.RU сообщал источник из окружения специалиста. По его словам, речь может идти о сумме в миллион рублей.
Против Хачатряна возбуждено уголовное дело по ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств). В СУ СК по Свердловской области не комментируют тему.
Под подозрения силовиков Хачатрян попал 28 марта. Тогда оперативники пришли в медсанчасть с обысками. Они производили выемку документов из бухгалтерии. Через два дня суд снял Хачатряна с должности. ЦМСЧ-31 он возглавил осенью прошлого года.
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