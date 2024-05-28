Житель Тобольска убил гостя, который не хотел уходить домой

В Тобольске хозяин квартиры зарезал своего гостя, за то, что мужчина отказался уходить домой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.
«По версии следствия, 27 мая в одной из квартир дома, расположенного в 4-м микрорайоне Тобольска, 68-летний обвиняемый распивал алкоголь со своим 60-летним знакомым. Между мужчинами произошел конфликт из-за отказа гостя уйти домой. Тогда злоумышленник схватил нож и нанес потерпевшему не менее шести ударов по телу и в шею», — рассказали следователи.
Ранения оказались смертельными, мужчина скончался на месте. В ближайшее время обвиняемому в преступлении изберут меру пресечения.
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