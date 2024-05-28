28 мая 2024

Житель Тобольска убил гостя, который не хотел уходить домой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жертву били ножом по телу и в шею
Жертву били ножом по телу и в шею Фото:

В Тобольске хозяин квартиры зарезал своего гостя, за то, что мужчина отказался уходить домой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

«По версии следствия, 27 мая в одной из квартир дома, расположенного в 4-м микрорайоне Тобольска, 68-летний обвиняемый распивал алкоголь со своим 60-летним знакомым. Между мужчинами произошел конфликт из-за отказа гостя уйти домой. Тогда злоумышленник схватил нож и нанес потерпевшему не менее шести ударов по телу и в шею», — рассказали следователи.

Ранения оказались смертельными, мужчина скончался на месте. В ближайшее время обвиняемому в преступлении изберут меру пресечения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тобольске хозяин квартиры зарезал своего гостя, за то, что мужчина отказался уходить домой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. «По версии следствия, 27 мая в одной из квартир дома, расположенного в 4-м микрорайоне Тобольска, 68-летний обвиняемый распивал алкоголь со своим 60-летним знакомым. Между мужчинами произошел конфликт из-за отказа гостя уйти домой. Тогда злоумышленник схватил нож и нанес потерпевшему не менее шести ударов по телу и в шею», — рассказали следователи. Ранения оказались смертельными, мужчина скончался на месте. В ближайшее время обвиняемому в преступлении изберут меру пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...