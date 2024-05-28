28 мая 2024

В депздраве ХМАО раскрыли самые частые причины смертей югорчан

Жители ХМАО чаще всего умирают из-за сердечно-сосудистых заболеваний
© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего взрослые югорчане умирают от болезней сердца
Чаще всего взрослые югорчане умирают от болезней сердца Фото:

Заболевания сердечно-сосудистой системы — самая частая причина смерти среди жителей Югры. Около 40% югорчан умерло в результате опасного недуга. Такую статистику URA.RU предоставили в департаменте здравоохранения ХМАО.

«По данным Федеральной службы государственной статистики в автономном округе чаще всего регистрируются случаи смерти от болезней сердечно-сосудистой системы (40,5% от всех случаев смерти)», — сообщили в пресс-службе депздрава. Предварительно, в 2023 году показатель смертности от болезней системы кровообращения составил 249,3 на 100 тысяч населения.

Самой распространенной причиной детской смертности в Югре являются отдельные состояния и патологии, которые возникают в перинатальном периоде, включающем внутриутробное развитие и первую неделю жизни новорожденного. «По предварительным итогам 2023 года показатель младенческой смертности составил 2,9 на 1 тысяч родившихся живыми», — пояснили в ведомстве.

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Заболевания сердечно-сосудистой системы — самая частая причина смерти среди жителей Югры. Около 40% югорчан умерло в результате опасного недуга. Такую статистику URA.RU предоставили в департаменте здравоохранения ХМАО. «По данным Федеральной службы государственной статистики в автономном округе чаще всего регистрируются случаи смерти от болезней сердечно-сосудистой системы (40,5% от всех случаев смерти)», — сообщили в пресс-службе депздрава. Предварительно, в 2023 году показатель смертности от болезней системы кровообращения составил 249,3 на 100 тысяч населения. Самой распространенной причиной детской смертности в Югре являются отдельные состояния и патологии, которые возникают в перинатальном периоде, включающем внутриутробное развитие и первую неделю жизни новорожденного. «По предварительным итогам 2023 года показатель младенческой смертности составил 2,9 на 1 тысяч родившихся живыми», — пояснили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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