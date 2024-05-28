В депздраве ХМАО раскрыли самые частые причины смертей югорчан

Заболевания сердечно-сосудистой системы — самая частая причина смерти среди жителей Югры. Около 40% югорчан умерло в результате опасного недуга. Такую статистику URA.RU предоставили в департаменте здравоохранения ХМАО.
«По данным Федеральной службы государственной статистики в автономном округе чаще всего регистрируются случаи смерти от болезней сердечно-сосудистой системы (40,5% от всех случаев смерти)», — сообщили в пресс-службе депздрава. Предварительно, в 2023 году показатель смертности от болезней системы кровообращения составил 249,3 на 100 тысяч населения.
Самой распространенной причиной детской смертности в Югре являются отдельные состояния и патологии, которые возникают в перинатальном периоде, включающем внутриутробное развитие и первую неделю жизни новорожденного. «По предварительным итогам 2023 года показатель младенческой смертности составил 2,9 на 1 тысяч родившихся живыми», — пояснили в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!