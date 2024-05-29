США дали «молчаливое согласие» на атаки по РФ: главное о СВО к 29 мая

Госдеп: США оставляют за Киевом решение о том, как вести боевые действия с РФ

29 мая 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Украина получила «молчаливое согласие» от США на использование поставленного оружия для ударов по России. В Госдепе заявили, что Киев сам должен решать, как использовать поставленное оружие против России. Швеция решила выделить Киеву крупнейший от страны пакет военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов. Главные новости спецоперации России на Украине к вечеру 29 мая — в материале URA.RU. Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Александр Мережко заявил, что у Украины есть «молчаливое согласие» от США по поводу применения поставленного оружия. Он сослался на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который отметил, что США не поощряют такие удары. «Однако не запрещают», — уверен Мережко. В Госдепе отметили, что Киев сам должен решать, как использовать поставленное оружие. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит добавил, что Штаты не получили свежих данных по использованию западного оружия для ударов по РФ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о понимании в Кремле, что страны Запада, в том числе и Польша, разрешат Украине использовать поставленное оружие для ударов по России. Таким образом он отреагировал на слова замглавы польского минобороны Цезария Томчика. Украина получит от Швеции еще 1,2 миллиарда долларов. Это самый крупный на данный момент военный пакет от страны. В Черном море был уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Объект был уничтожен в северо-западной части акватории Черного моря. Это произошло примерно в 18:30 по московскому времени. Ранее telegram-каналы сообщали, что муж блогерши и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской Алексей покинул воинскую часть. О его местоположении не было известно. Однако источники «Известий» отметили, что Блиновский не покидал зону спецоперации. Сегодня стало telegram-канал Shor заявил, что Блиновский стал пулеметчиком в другом подразделении в ДНР. Теперь он будет отправлен непосредственно на линию боевого соприкосновения. До этого занимался сборкой беспилотников. Уральские бойцы, которые состоят в группировке «Центр» смогли прорвать около 10 километров украинских укреплений около Авдеевки. Подробности рассказал командир взвода штурмовиков с позывным Призрак. В районе Работино группировка «Днепр» поразила блиндаж ВСУ. Также под удар попала и живая сила противника. Для операции принял участие расчет ударных FPV-дронов. Об этом сообщает Пятый канал, уточняя, что на этом направлении применяется не менее 40 ударных дронов. Авиация и артиллерия России поразили склады безэкипажных катеров, топлива для техники ВСУ и цех сборки беспилотников. Также под удар попала авиатехника, ПВО сбила украинский МиГ-29, сообщили в Минобороны РФ. За сутки ВСУ потеряли до 1305 солдат.