В ХМАО начался ажиотаж на остекление балконов

В ХМАО у жителей региона в апреле-мае 2024 года на 60% вырос спрос на установку окон и остекленение балконов. Об этом URA.RU сообщила руководитель категории «Строительство и ремонт» в «Авито Услугах» Светлана Филимонова.
«В апреле-мае по сравнению с февралем-мартом 2024 года жители ХМАО стали на 60% чаще обращаться к мастерам по установке и ремонту окон и остеклению балконов. Отдельно к специалистам по ремонту окон югорцы стали обращаться на 45% чаще, а к специалистам по работе с балконами стали обращаться в два раза чаще (103%), чем в феврале-марте», — рассказала Филимонова.
По словам аналитиков онлайн-платформы «Авито», в ХМАО жители за пять месяцев 2024 года стали чаще обращаться к мойщикам окон. Спрос на эту услугу вырос в семь раз. Стоимость в объявлениях за услугу варьируются от 500 до 5000 рублей.
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