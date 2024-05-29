29 мая 2024

В ХМАО начался ажиотаж на остекление балконов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре к специалистам по работе с балконами стали обращаться в два раза чаще
В Югре к специалистам по работе с балконами стали обращаться в два раза чаще Фото:

В ХМАО у жителей региона в апреле-мае 2024 года на 60% вырос спрос на установку окон и остекленение балконов. Об этом URA.RU сообщила руководитель категории «Строительство и ремонт» в «Авито Услугах» Светлана Филимонова.

«В апреле-мае по сравнению с февралем-мартом 2024 года жители ХМАО стали на 60% чаще обращаться к мастерам по установке и ремонту окон и остеклению балконов. Отдельно к специалистам по ремонту окон югорцы стали обращаться на 45% чаще, а к специалистам по работе с балконами стали обращаться в два раза чаще (103%), чем в феврале-марте», — рассказала Филимонова.

По словам аналитиков онлайн-платформы «Авито», в ХМАО жители за пять месяцев 2024 года стали чаще обращаться к мойщикам окон. Спрос на эту услугу вырос в семь раз. Стоимость в объявлениях за услугу варьируются от 500 до 5000 рублей.

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В ХМАО у жителей региона в апреле-мае 2024 года на 60% вырос спрос на установку окон и остекленение балконов. Об этом URA.RU сообщила руководитель категории «Строительство и ремонт» в «Авито Услугах» Светлана Филимонова. «В апреле-мае по сравнению с февралем-мартом 2024 года жители ХМАО стали на 60% чаще обращаться к мастерам по установке и ремонту окон и остеклению балконов. Отдельно к специалистам по ремонту окон югорцы стали обращаться на 45% чаще, а к специалистам по работе с балконами стали обращаться в два раза чаще (103%), чем в феврале-марте», — рассказала Филимонова. По словам аналитиков онлайн-платформы «Авито», в ХМАО жители за пять месяцев 2024 года стали чаще обращаться к мойщикам окон. Спрос на эту услугу вырос в семь раз. Стоимость в объявлениях за услугу варьируются от 500 до 5000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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