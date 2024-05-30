Юрист раскрыл, сможет ли Блиновская получить налоговую амнистию

Юрист Апостол: Блиновская не получит налоговую амнистию
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Блиновская может не получить амнистию
Блиновская может не получить амнистию Фото:

«Королева марафонов» Елена Блиновская не сможет воспользоваться налоговой амнистией. Предприниматели, уже привлеченные к ответственности за неуплату налогов, не смогут воспользоваться предстоящей налоговой амнистией в России. Об этом сообщил адвокат Игорь Апостол в беседе с РИА Новости.

«Те, кто уже был привлечен к ответственности за неуплату налогов, не смогут претендовать на амнистию», — подчеркнул Апостол. Это означает, что известные бизнесмены, такие как Блиновская, не смогут избежать ответственности за налоговые нарушения.

Поправки в Налоговый кодекс, разработанные Минфином России, предусматривают освобождение от налоговых претензий за 2022-2024 годы для тех предпринимателей, которые добровольно откажутся от схем налоговой оптимизации через упрощенную систему налогообложения (УСН) до 2025 года. Однако это не касается тех, кто уже был оштрафован или осужден за соответствующие правонарушения.

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«Королева марафонов» Елена Блиновская не сможет воспользоваться налоговой амнистией. Предприниматели, уже привлеченные к ответственности за неуплату налогов, не смогут воспользоваться предстоящей налоговой амнистией в России. Об этом сообщил адвокат Игорь Апостол в беседе с РИА Новости. «Те, кто уже был привлечен к ответственности за неуплату налогов, не смогут претендовать на амнистию», — подчеркнул Апостол. Это означает, что известные бизнесмены, такие как Блиновская, не смогут избежать ответственности за налоговые нарушения. Поправки в Налоговый кодекс, разработанные Минфином России, предусматривают освобождение от налоговых претензий за 2022-2024 годы для тех предпринимателей, которые добровольно откажутся от схем налоговой оптимизации через упрощенную систему налогообложения (УСН) до 2025 года. Однако это не касается тех, кто уже был оштрафован или осужден за соответствующие правонарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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