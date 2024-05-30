Великобритания распустила парламент

30 мая 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

Досрочные выборы пройдут в Великобритании 4 июля 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Парламент Великобритании распущен из-за грядущих досрочных выборов. Об этом сообщили на сайте законодательного органа. «Роспуск парламента состоялся в четверг, 30 мая 2024 года. Все места в палате общин (нижняя палата парламента Великобритании — прим. URA.RU) остаются вакантными до окончания всеобщих выборов 4 июля 2024 года», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте парламента . Уточняется, что члены палаты лордов (верхняя палата британского парламента — прим. URA.RU) при этом сохраняют свои должности по мере их назначения. Согласно закону о британском парламенте, он распускается либо автоматически после пяти лет с момента первого собрания после всеобщих парламентских выборов, либо монархом по представлению премьер-министра. О решении распустить парламент британский премьер-министр Риши Сунак объявил 22 мая. Как показал опрос экспертов телеканалом Sky News, на такой шаг Сунак пошел из-за улучшения экономики Великобритании — по итогам апреля 2024 года инфляция в стране замедлилась до 2,3% с 3,2% в марте. Эксперты обратили внимание, что такие показатели соответствуют обещаниям премьер-министра, которые он давал, заявляя о планах на 2024 год. Говоря о перспективах грядущих выборов, сам Сунак выражал уверенность, что правящая партия консерваторов может победить. Он делал акцент на том, что у его партии есть план по дальнейшему развитию страны, а у лейбористской партии оппозиции — нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Парламент Великобритании распущен из-за грядущих досрочных выборов. Об этом сообщили на сайте законодательного органа. «Роспуск парламента состоялся в четверг, 30 мая 2024 года. Все места в палате общин (нижняя палата парламента Великобритании — прим. URA.RU) остаются вакантными до окончания всеобщих выборов 4 июля 2024 года», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте парламента. Уточняется, что члены палаты лордов (верхняя палата британского парламента — прим. URA.RU) при этом сохраняют свои должности по мере их назначения. Согласно закону о британском парламенте, он распускается либо автоматически после пяти лет с момента первого собрания после всеобщих парламентских выборов, либо монархом по представлению премьер-министра. О решении распустить парламент британский премьер-министр Риши Сунак объявил 22 мая. Как показал опрос экспертов телеканалом Sky News, на такой шаг Сунак пошел из-за улучшения экономики Великобритании — по итогам апреля 2024 года инфляция в стране замедлилась до 2,3% с 3,2% в марте. Эксперты обратили внимание, что такие показатели соответствуют обещаниям премьер-министра, которые он давал, заявляя о планах на 2024 год. Говоря о перспективах грядущих выборов, сам Сунак выражал уверенность, что правящая партия консерваторов может победить. Он делал акцент на том, что у его партии есть план по дальнейшему развитию страны, а у лейбористской партии оппозиции — нет.