ЕС утвердил запретительные пошлины на импорт зерна из России

Размер пошлины по зерну может составить до 95 евро за тонну
Евросоюз утвердил запретительные пошлины на импорт зерна из России. Об этом сообщили в Совете ЕС, передает ТАСС. Кроме того, ограничения затрагивают и импорт из Беларуси.
Уточняется, что под пошлины подпадут пшеница, кукуруза и другие подобные товары. Размер пошлины может составить до 95 евро за тонну.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.