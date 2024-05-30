ЕС утвердил запретительные пошлины на импорт зерна из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие линии подготовки семенного материала с/х культур в аграрном НИЦ УрО РАН. Екатеринбург, зерно, продовольствие, зернохранилище, продовольственная безопасность, сортировочная линия семян, сортировка семян
Размер пошлины по зерну может составить до 95 евро за тонну Фото:

Евросоюз утвердил запретительные пошлины на импорт зерна из России. Об этом сообщили в Совете ЕС, передает ТАСС. Кроме того, ограничения затрагивают и импорт из Беларуси.

Уточняется, что под пошлины подпадут пшеница, кукуруза и другие подобные товары. Размер пошлины может составить до 95 евро за тонну.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз утвердил запретительные пошлины на импорт зерна из России. Об этом сообщили в Совете ЕС, передает ТАСС. Кроме того, ограничения затрагивают и импорт из Беларуси. Уточняется, что под пошлины подпадут пшеница, кукуруза и другие подобные товары. Размер пошлины может составить до 95 евро за тонну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...