Новый глава Минобороны Белоусов приехал в Казахстан

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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Министр обороны РФ проведет ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств стран — участниц ОДКБ Фото:

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Алма-Ату в Казахстане для участия в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает Министерство обороны России.

На заседании ОДКБ примут участие министры обороны стран-членов, генеральный секретарь и начальник Объединенного штаба организации. «В ходе мероприятия состоится обмен мнениями о вызовах и угрозах военной безопасности в зоне ответственности организации», — отмечается в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин убрал с поста министра обороны РФ Сергея Шойгу. На его места был назначен Андрей Белоусов. Шойгу получил должность секретаря Совбеза РФ вместо Николая Патрушева.

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Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Алма-Ату в Казахстане для участия в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает Министерство обороны России. На заседании ОДКБ примут участие министры обороны стран-членов, генеральный секретарь и начальник Объединенного штаба организации. «В ходе мероприятия состоится обмен мнениями о вызовах и угрозах военной безопасности в зоне ответственности организации», — отмечается в сообщении. Ранее президент России Владимир Путин убрал с поста министра обороны РФ Сергея Шойгу. На его места был назначен Андрей Белоусов. Шойгу получил должность секретаря Совбеза РФ вместо Николая Патрушева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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