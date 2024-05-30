Новый глава Минобороны Белоусов приехал в Казахстан

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Алма-Ату в Казахстане для участия в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает Министерство обороны России.
На заседании ОДКБ примут участие министры обороны стран-членов, генеральный секретарь и начальник Объединенного штаба организации. «В ходе мероприятия состоится обмен мнениями о вызовах и угрозах военной безопасности в зоне ответственности организации», — отмечается в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин убрал с поста министра обороны РФ Сергея Шойгу. На его места был назначен Андрей Белоусов. Шойгу получил должность секретаря Совбеза РФ вместо Николая Патрушева.
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