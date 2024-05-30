Политика Новый глава Минобороны Белоусов приехал в Казахстан 30 мая 2024 в 17:49 Размер текста - 17 + Министр обороны РФ проведет ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств стран — участниц ОДКБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Алма-Ату в Казахстане для участия в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает Министерство обороны России. На заседании ОДКБ примут участие министры обороны стран-членов, генеральный секретарь и начальник Объединенного штаба организации. «В ходе мероприятия состоится обмен мнениями о вызовах и угрозах военной безопасности в зоне ответственности организации», — отмечается в сообщении. Ранее президент России Владимир Путин убрал с поста министра обороны РФ Сергея Шойгу. На его места был назначен Андрей Белоусов. Шойгу получил должность секретаря Совбеза РФ вместо Николая Патрушева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Алма-Ату в Казахстане для участия в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает Министерство обороны России. На заседании ОДКБ примут участие министры обороны стран-членов, генеральный секретарь и начальник Объединенного штаба организации. «В ходе мероприятия состоится обмен мнениями о вызовах и угрозах военной безопасности в зоне ответственности организации», — отмечается в сообщении. Ранее президент России Владимир Путин убрал с поста министра обороны РФ Сергея Шойгу. На его места был назначен Андрей Белоусов. Шойгу получил должность секретаря Совбеза РФ вместо Николая Патрушева. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям