Верховный суд принял важное для детей решение при разводе родителей

Верховный суд признал равенство родителей в определении места жительства детей
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Родители получили равноправие в определении места жительства ребенка
Родители получили равноправие в определении места жительства ребенка Фото:

Верховный суд РФ подтвердил равенство родителей в определении места жительства их ребенка. Об этом стало известно из обзора судебной практики Верховного суда.

«Верховный суд подтвердил равноправие родителей при определении места жительства ребенка при разводе», — передает содержание обзора ТАСС. Отмечается, что также важно учитывать мнение ребенка после его достижения 10 лет. Суд также отменил решения, которые принуждали ребенка проживать с матерью после развода родителей, если он сам высказывал желание остаться с отцом.

В одном из случаев 13-летняя девочка выразила желание проживать с отцом, который обеспечивает ее материальные потребности. Однако суд подчеркнул, что это не означает лишение матери возможности видеться и общаться с дочерью. Важно учитывать пожелания и интересы ребенка при принятии решений по его месту жительства после развода родителей, заключили в суде.

Также известно, что российское законодательство предлагает предварительные меры для урегулирования семейных конфликтов до суда, но родители чаще всего обращаются в суд, что может нанести ущерб детям. Досудебное урегулирование предпочтительнее, так как менее вредно для всех сторон, особенно для детей, передает РАПСИ

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Верховный суд РФ подтвердил равенство родителей в определении места жительства их ребенка. Об этом стало известно из обзора судебной практики Верховного суда. «Верховный суд подтвердил равноправие родителей при определении места жительства ребенка при разводе», — передает содержание обзора ТАСС. Отмечается, что также важно учитывать мнение ребенка после его достижения 10 лет. Суд также отменил решения, которые принуждали ребенка проживать с матерью после развода родителей, если он сам высказывал желание остаться с отцом. В одном из случаев 13-летняя девочка выразила желание проживать с отцом, который обеспечивает ее материальные потребности. Однако суд подчеркнул, что это не означает лишение матери возможности видеться и общаться с дочерью. Важно учитывать пожелания и интересы ребенка при принятии решений по его месту жительства после развода родителей, заключили в суде. Также известно, что российское законодательство предлагает предварительные меры для урегулирования семейных конфликтов до суда, но родители чаще всего обращаются в суд, что может нанести ущерб детям. Досудебное урегулирование предпочтительнее, так как менее вредно для всех сторон, особенно для детей, передает РАПСИ. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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