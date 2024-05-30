Школьники осквернили храм в ХМАО

Подростки в Нефтеюганске осквернили православный храм
Подростки в Нефтеюганске осквернили православный храм. Они оплевывали баннеры и матерились возле церкви. Полиция начала проверку, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД.
«Сообщение зарегистрировано. Проводится проверка. Личности подростков пока не установлены», — заявили агентству в пресс-службе УМВД по Нефтеюганску.
Глава СК РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как дети осквернили мемориал в ХМАО. Дети в Нижневартовске кидали снежки и петарды в Вечный огонь.
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