Школьники осквернили храм в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подростки в Нефтеюганске осквернили православный храм
Подростки в Нефтеюганске осквернили православный храм Фото:

Подростки в Нефтеюганске осквернили православный храм. Они оплевывали баннеры и матерились возле церкви. Полиция начала проверку, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД.

«Сообщение зарегистрировано. Проводится проверка. Личности подростков пока не установлены», — заявили агентству в пресс-службе УМВД по Нефтеюганску.

Глава СК РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как дети осквернили мемориал в ХМАО. Дети в Нижневартовске кидали снежки и петарды в Вечный огонь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подростки в Нефтеюганске осквернили православный храм. Они оплевывали баннеры и матерились возле церкви. Полиция начала проверку, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД. «Сообщение зарегистрировано. Проводится проверка. Личности подростков пока не установлены», — заявили агентству в пресс-службе УМВД по Нефтеюганску. Глава СК РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как дети осквернили мемориал в ХМАО. Дети в Нижневартовске кидали снежки и петарды в Вечный огонь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...