Правительство одобрило предложенные Минфином изменения налоговой системы

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Заседание общественной молодежной палаты. Курган, депутат, чиновник, законопроект, документы, заседание, руки, авторучка, бумаги к совещанию
Правительство РФ одобрило изменения налоговой системы Фото:

Предложенные Минфином РФ изменения налоговой системы утверждены правительством РФ. Об этом рассказали в кабмине.

«Пакет законопроектов, включающий в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, рассмотрен и одобрен на заседании правительства», — заявили в кабмине. Сообщается, что данный пакет был представлен на рассмотрение Министерством финансов. Кроме того, в него включены изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы.

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Предложенные Минфином РФ изменения налоговой системы утверждены правительством РФ. Об этом рассказали в кабмине. «Пакет законопроектов, включающий в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, рассмотрен и одобрен на заседании правительства», — заявили в кабмине. Сообщается, что данный пакет был представлен на рассмотрение Министерством финансов. Кроме того, в него включены изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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