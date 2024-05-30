Правительство одобрило предложенные Минфином изменения налоговой системы

30 мая 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Правительство РФ одобрило изменения налоговой системы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предложенные Минфином РФ изменения налоговой системы утверждены правительством РФ. Об этом рассказали в кабмине. «Пакет законопроектов, включающий в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, рассмотрен и одобрен на заседании правительства», — заявили в кабмине. Сообщается, что данный пакет был представлен на рассмотрение Министерством финансов. Кроме того, в него включены изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предложенные Минфином РФ изменения налоговой системы утверждены правительством РФ. Об этом рассказали в кабмине. «Пакет законопроектов, включающий в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, рассмотрен и одобрен на заседании правительства», — заявили в кабмине. Сообщается, что данный пакет был представлен на рассмотрение Министерством финансов. Кроме того, в него включены изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы.