Правительство одобрило предложенные Минфином изменения налоговой системы

Правительство РФ одобрило изменения налоговой системы
Предложенные Минфином РФ изменения налоговой системы утверждены правительством РФ. Об этом рассказали в кабмине.
«Пакет законопроектов, включающий в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, рассмотрен и одобрен на заседании правительства», — заявили в кабмине. Сообщается, что данный пакет был представлен на рассмотрение Министерством финансов. Кроме того, в него включены изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы.
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