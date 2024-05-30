Зеленский двумя решениями привел страны G7 в ужас

FT: страны G7 считают необъяснимыми шагами увольнение Кубракова и Залужного

30 мая 2024 в 21:26 Размер текста - 17 +

Страны G7 не могут объяснить увольнение Зеленским Залужного и Кубракова, пишет Financial Times Фото: Официальный сайт президента Украины Страны G7 («Большой семерки») предупредили, что они считают увольнение бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, которых снял с должности президент Украины Владимир Зеленский, необъяснимыми и разрушительными шагами. Об этом сообщили западные чиновники. «Послы G7 предупредили правительство Зеленского о том, что они считают разрушительными и не поддающимися объяснению шагами [увольнение Залужного и Кубракова]», — передает газета Financial Times слова чиновников. Отмечается, что они оба поддерживали тесные рабочие отношения с американскими и европейскими чиновниками. Ранее газета The Washington Post сообщила, что глава Украины отстранил некоторых высокопоставленных чиновников. Они были наиболее близки к администрации США. Не указывалось, кто конкретно был смещен с должностей. Однако газета намекает, что это связано с разногласиями в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Ситуация обострилась после посещения Украины госсекретарем США Энтони Блинкеном, когда он призвал Зеленского увеличить усилия по борьбе с коррупцией. Помимо прочего, согласно указу президента Украины, Залужный был уволен из-за состояния здоровья. Вместо него был назначен бывший командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что у Зеленского были весомые причины для подобного рода решения, военные обязаны выполнять приказ , а не обсуждать его, пишет Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны G7 («Большой семерки») предупредили, что они считают увольнение бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, которых снял с должности президент Украины Владимир Зеленский, необъяснимыми и разрушительными шагами. Об этом сообщили западные чиновники. «Послы G7 предупредили правительство Зеленского о том, что они считают разрушительными и не поддающимися объяснению шагами [увольнение Залужного и Кубракова]», — передает газета Financial Times слова чиновников. Отмечается, что они оба поддерживали тесные рабочие отношения с американскими и европейскими чиновниками. Ранее газета The Washington Post сообщила, что глава Украины отстранил некоторых высокопоставленных чиновников. Они были наиболее близки к администрации США. Не указывалось, кто конкретно был смещен с должностей. Однако газета намекает, что это связано с разногласиями в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Ситуация обострилась после посещения Украины госсекретарем США Энтони Блинкеном, когда он призвал Зеленского увеличить усилия по борьбе с коррупцией. Помимо прочего, согласно указу президента Украины, Залужный был уволен из-за состояния здоровья. Вместо него был назначен бывший командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что у Зеленского были весомые причины для подобного рода решения, военные обязаны выполнять приказ, а не обсуждать его, пишет Pravda.Ru.