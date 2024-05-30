30 мая 2024

Сварщикам ЯНАО готовы платить больше всех в РФ

Hh.ru: зарплата сварщиков в ЯНАО доходит до 180 тысяч рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сварщики в ЯНАО могут получать до 180 тысяч рублей
Сварщики в ЯНАО могут получать до 180 тысяч рублей Фото:

Средняя зарплата сварщиков в ЯНАО может доходить до 180 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. 

«За минувшие пять месяцев года было открыто почти 270 вакансий для сварщиков, и это на 17% больше, чем годом ранее», — отметили специалисты платформы. Зарплата сварщиков выросла на 22% по сравнению с 2023 годом и в среднем составил 180 тысяч рублей. 

В настоящее время в ЯНАО на одну вакансию сварщика приходится 2,5 резюме. Это свидетельствует о низком уровне конкуренции. По РФ эти показатели равняются 2,2 в соотношении резюме/вакансия. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средняя зарплата сварщиков в ЯНАО может доходить до 180 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.  «За минувшие пять месяцев года было открыто почти 270 вакансий для сварщиков, и это на 17% больше, чем годом ранее», — отметили специалисты платформы. Зарплата сварщиков выросла на 22% по сравнению с 2023 годом и в среднем составил 180 тысяч рублей.  В настоящее время в ЯНАО на одну вакансию сварщика приходится 2,5 резюме. Это свидетельствует о низком уровне конкуренции. По РФ эти показатели равняются 2,2 в соотношении резюме/вакансия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...