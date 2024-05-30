Сварщикам ЯНАО готовы платить больше всех в РФ

Сварщики в ЯНАО могут получать до 180 тысяч рублей
Средняя зарплата сварщиков в ЯНАО может доходить до 180 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
«За минувшие пять месяцев года было открыто почти 270 вакансий для сварщиков, и это на 17% больше, чем годом ранее», — отметили специалисты платформы. Зарплата сварщиков выросла на 22% по сравнению с 2023 годом и в среднем составил 180 тысяч рублей.
В настоящее время в ЯНАО на одну вакансию сварщика приходится 2,5 резюме. Это свидетельствует о низком уровне конкуренции. По РФ эти показатели равняются 2,2 в соотношении резюме/вакансия.
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