30 мая 2024

В тюменском ЖК нашли очередной очаг кори

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Это вторая вспышка кори за несколько дней в Тюмени
Это вторая вспышка кори за несколько дней в Тюмени Фото:

В Тюмени в одном из домов ЖК «Заречный» нашли очаг кори. Об этом URA.RU рассказали местные жители.

«У одного из жителей дома по адресу улица Велижанская, 66 был обнаружен заболевший корью. Медики в спецодежде и защитных халатах проводят поквартирный обход», — сообщил тюменец.

Ранее очаг кори был обнаружен в этом же районе. Подтвержденный случай заболевания выявили на улице Ветеранов труда.

Агентство направило запрос в управление Роспотребнадзора. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени в одном из домов ЖК «Заречный» нашли очаг кори. Об этом URA.RU рассказали местные жители. «У одного из жителей дома по адресу улица Велижанская, 66 был обнаружен заболевший корью. Медики в спецодежде и защитных халатах проводят поквартирный обход», — сообщил тюменец. Ранее очаг кори был обнаружен в этом же районе. Подтвержденный случай заболевания выявили на улице Ветеранов труда. Агентство направило запрос в управление Роспотребнадзора. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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