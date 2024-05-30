В тюменском ЖК нашли очередной очаг кори

Это вторая вспышка кори за несколько дней в Тюмени
В Тюмени в одном из домов ЖК «Заречный» нашли очаг кори. Об этом URA.RU рассказали местные жители.
«У одного из жителей дома по адресу улица Велижанская, 66 был обнаружен заболевший корью. Медики в спецодежде и защитных халатах проводят поквартирный обход», — сообщил тюменец.
Ранее очаг кори был обнаружен в этом же районе. Подтвержденный случай заболевания выявили на улице Ветеранов труда.
Агентство направило запрос в управление Роспотребнадзора. Ответ на него ожидается.
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