30 мая 2024

В ХМАО резко вырос спрос на услуги мастеров по ремонту компьютеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на услуги по установке антивирусов в ХМАО вырос почти на 30%
Спрос на услуги по установке антивирусов в ХМАО вырос почти на 30% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе вырос спрос на услуги мастеров по ремонту компьютеров. Больше всего югорчане стали обращаться за установкой антивирусов, где покупательский интерес с начала года увеличился почти на 30%, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг».

«Первостепенно обращаются за надежной защитой компьютеров и ноутбуков от вирусов — интерес к услуге вырос наиболее заметно (+27%) за пять месяцев года. Базовые драйверы стали устанавливать на 93% чаще, чем в начале года, а за очисткой и удалением уже „пойманных“ вирусов обращаются на 31% чаще», — говорится в исследовании.

Ситуацию связывают с тем, что в летний период многие переходят на удаленку и чаще пользуются личными гаджетами по работе. Плюс нагрузка на технику растет из-за частого использования ее во время отпуска.

Ранее URA.RU рассказывало о росте спроса и в других сферах услуг по региону. Среди прочего к концу весны у жителей ХМАО на 60% вырос интерес к установке окон и остеклению балконов.

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В Ханты-Мансийском автономном округе вырос спрос на услуги мастеров по ремонту компьютеров. Больше всего югорчане стали обращаться за установкой антивирусов, где покупательский интерес с начала года увеличился почти на 30%, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг». «Первостепенно обращаются за надежной защитой компьютеров и ноутбуков от вирусов — интерес к услуге вырос наиболее заметно (+27%) за пять месяцев года. Базовые драйверы стали устанавливать на 93% чаще, чем в начале года, а за очисткой и удалением уже „пойманных“ вирусов обращаются на 31% чаще», — говорится в исследовании. Ситуацию связывают с тем, что в летний период многие переходят на удаленку и чаще пользуются личными гаджетами по работе. Плюс нагрузка на технику растет из-за частого использования ее во время отпуска. Ранее URA.RU рассказывало о росте спроса и в других сферах услуг по региону. Среди прочего к концу весны у жителей ХМАО на 60% вырос интерес к установке окон и остеклению балконов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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