В ХМАО резко вырос спрос на услуги мастеров по ремонту компьютеров

В Ханты-Мансийском автономном округе вырос спрос на услуги мастеров по ремонту компьютеров. Больше всего югорчане стали обращаться за установкой антивирусов, где покупательский интерес с начала года увеличился почти на 30%, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг».
«Первостепенно обращаются за надежной защитой компьютеров и ноутбуков от вирусов — интерес к услуге вырос наиболее заметно (+27%) за пять месяцев года. Базовые драйверы стали устанавливать на 93% чаще, чем в начале года, а за очисткой и удалением уже „пойманных“ вирусов обращаются на 31% чаще», — говорится в исследовании.
Ситуацию связывают с тем, что в летний период многие переходят на удаленку и чаще пользуются личными гаджетами по работе. Плюс нагрузка на технику растет из-за частого использования ее во время отпуска.
Ранее URA.RU рассказывало о росте спроса и в других сферах услуг по региону. Среди прочего к концу весны у жителей ХМАО на 60% вырос интерес к установке окон и остеклению балконов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!