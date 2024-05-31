Львова-Белова: в Россию с Украины вернули шестерых детей

31 мая 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Владимир Путин в Кремле провел встречу с Уполномоченным при президенте Марией Львовой-Беловой Фото: Роман Наумов © URA.RU В Россию с Украины вернулись шестеро детей. Об этом Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала российскому лидеру Владимиру Путину в ходе встречи в Кремле. «Шесть детей мы вернули в Россию с Украины <…> Но Украина про это не говорит, потому что тогда сразу будет понятно, что это не связано с нашей агрессией и с нашим захватом детей, а это связано просто с военными действиями и семейными ситуациями. Поэтому здесь совсем недавно вернули троих детей в белгородскую семью», — сказала Львова-Белова. Ее слова приводятся на официальном сайте Кремля. Она рассказала, что на территории Катара в столице Дохе были проведены прямые переговоры с украинской стороной. Там был зафиксирован список из 29 детей. «Не тысячи, не десятков тысяч, как они, собственно, заявляют, а просто 29 детей, — и шесть из них уже вернули», — отметила она, добавив что за этот год в общей сложности вернули в Россию 123 ребенка. Путин подчеркнул, что эта работа должна проводиться «вне политики» и исключительно гуманитарного характера. Главное, по его словам, чтобы дети воссоединялись со своими родными, с семьями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Россию с Украины вернулись шестеро детей. Об этом Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала российскому лидеру Владимиру Путину в ходе встречи в Кремле. «Шесть детей мы вернули в Россию с Украины <…> Но Украина про это не говорит, потому что тогда сразу будет понятно, что это не связано с нашей агрессией и с нашим захватом детей, а это связано просто с военными действиями и семейными ситуациями. Поэтому здесь совсем недавно вернули троих детей в белгородскую семью», — сказала Львова-Белова. Ее слова приводятся на официальном сайте Кремля. Она рассказала, что на территории Катара в столице Дохе были проведены прямые переговоры с украинской стороной. Там был зафиксирован список из 29 детей. «Не тысячи, не десятков тысяч, как они, собственно, заявляют, а просто 29 детей, — и шесть из них уже вернули», — отметила она, добавив что за этот год в общей сложности вернули в Россию 123 ребенка. Путин подчеркнул, что эта работа должна проводиться «вне политики» и исключительно гуманитарного характера. Главное, по его словам, чтобы дети воссоединялись со своими родными, с семьями.