Кофейня, где челябинке попался шуруп в вафле, начала расследование

Владелица кофейни WaФля Анастасия Чуприянова, где беременной челябинке попался шуруп в блюде, извинилась перед гостей. Руководство начало собственной расследование инцидента.
«Мы сами шокированы ситуацией, за 3,5 года такое случилось первый раз. Мы направили запросы поставщикам, но они ничего внятного ответить не могут. Будем расследовать дальше, ибо такого не должно происходить», — сообщила Чуприянова под постом с жалобой челябинки.
Женщина уточнила, что в кофейне провели проверку оборудования и записей с камер видеонаблюдения. Все детали оказались на месте, а в работе сотрудников не выявили нарушений. Руководство предполагает, что деталь могла оказаться в муке или других ингредиентах для теста. С клиенткой связались, чтобы компенсировать инцидент, отметила Чуприянова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!