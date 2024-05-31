Путина возмутил случай с изъятием детей из-за неработающей печки в Красноярском крае

Путина возмутил случай с изъятием детей из-за неработающей печки

31 мая 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

Путин назвал безобразием случай с изъятием детей из-за неработающей печки в Красноярском крае Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин обеспокоился ситуацией, когда детей забирают из семьи в социальные учреждения из-за «неработающей печки». Такое решение он назвал «безобразием». Об этом стало известно из встречи российского лидера с Уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. «Послушайте, это же не шутки, это же безобразие», — сказал Путин. Так он отреагировал на рассказ омбудсмена, о семье, где трое детей четыре месяца находятся в соцучреждении. Причиной тому стала неработающая печка. Она добавила, что на содержание детей было выделено более 1 млн рублей, а «печка стоит 90 тысяч рублей, это неправильно». Львова-Белова после вопроса от президента «где это было» пояснила, что это произошло в Красноярском крае. По ее словам, в ситуацию вмешались. Детей вернули родителям, а печку починили. Эту ситуацию, как отметила она, уже обсудили с губернатором Михаилом Котюковым и пришли к выводу, что будут «полностью менять систему». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин обеспокоился ситуацией, когда детей забирают из семьи в социальные учреждения из-за «неработающей печки». Такое решение он назвал «безобразием». Об этом стало известно из встречи российского лидера с Уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. «Послушайте, это же не шутки, это же безобразие», — сказал Путин. Так он отреагировал на рассказ омбудсмена, о семье, где трое детей четыре месяца находятся в соцучреждении. Причиной тому стала неработающая печка. Она добавила, что на содержание детей было выделено более 1 млн рублей, а «печка стоит 90 тысяч рублей, это неправильно». Львова-Белова после вопроса от президента «где это было» пояснила, что это произошло в Красноярском крае. По ее словам, в ситуацию вмешались. Детей вернули родителям, а печку починили. Эту ситуацию, как отметила она, уже обсудили с губернатором Михаилом Котюковым и пришли к выводу, что будут «полностью менять систему».