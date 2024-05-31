Путина возмутил случай с изъятием детей из-за неработающей печки в Красноярском крае

Президент России Владимир Путин обеспокоился ситуацией, когда детей забирают из семьи в социальные учреждения из-за «неработающей печки». Такое решение он назвал «безобразием». Об этом стало известно из встречи российского лидера с Уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
«Послушайте, это же не шутки, это же безобразие», — сказал Путин. Так он отреагировал на рассказ омбудсмена, о семье, где трое детей четыре месяца находятся в соцучреждении. Причиной тому стала неработающая печка. Она добавила, что на содержание детей было выделено более 1 млн рублей, а «печка стоит 90 тысяч рублей, это неправильно».
Львова-Белова после вопроса от президента «где это было» пояснила, что это произошло в Красноярском крае. По ее словам, в ситуацию вмешались. Детей вернули родителям, а печку починили. Эту ситуацию, как отметила она, уже обсудили с губернатором Михаилом Котюковым и пришли к выводу, что будут «полностью менять систему».
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