Маск нашел себе нового кумира в России

Илон Маск восхитился российским математиком Перельманом

31 мая 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

Илон Маск отметил, что восхищен гениальностью Григория Перельмана Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск был восхищен российским математиком Григорием Перельманом, об этом он написал в X. Математик доказал важную теорему, которая известна как гипотеза Пуанкаре. «Крутой и непосредственный в бесконечной степени», — написал Илон Маск в комментариях под постом, что Перельман в 2006 году отказался от Филдсовской премии за научные достижения. В 1994 году Григорий Перельман представил решение одной из задач в области римановой геометрии, известной как гипотеза «о душе». Затем, в период с 2002 по 2003 год, он смог доказать знаменитую гипотезу Пуанкаре. Когда в 2006 году математическое сообщество признало его доказательство, гипотеза Пуанкаре была признана решенной и стала первой задачей из списка проблем тысячелетия, которая была успешно разрешена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск был восхищен российским математиком Григорием Перельманом, об этом он написал в X. Математик доказал важную теорему, которая известна как гипотеза Пуанкаре. «Крутой и непосредственный в бесконечной степени», — написал Илон Маск в комментариях под постом, что Перельман в 2006 году отказался от Филдсовской премии за научные достижения. В 1994 году Григорий Перельман представил решение одной из задач в области римановой геометрии, известной как гипотеза «о душе». Затем, в период с 2002 по 2003 год, он смог доказать знаменитую гипотезу Пуанкаре. Когда в 2006 году математическое сообщество признало его доказательство, гипотеза Пуанкаре была признана решенной и стала первой задачей из списка проблем тысячелетия, которая была успешно разрешена.