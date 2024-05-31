Маск нашел себе нового кумира в России

Илон Маск восхитился российским математиком Перельманом
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Илон Маск отметил, что восхищен гениальностью Григория Перельмана Фото:

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск был восхищен российским математиком Григорием Перельманом, об этом он написал в X. Математик доказал важную теорему, которая известна как гипотеза Пуанкаре.

«Крутой и непосредственный в бесконечной степени», — написал Илон Маск в комментариях под постом, что Перельман в 2006 году отказался от Филдсовской премии за научные достижения.

В 1994 году Григорий Перельман представил решение одной из задач в области римановой геометрии, известной как гипотеза «о душе». Затем, в период с 2002 по 2003 год, он смог доказать знаменитую гипотезу Пуанкаре. Когда в 2006 году математическое сообщество признало его доказательство, гипотеза Пуанкаре была признана решенной и стала первой задачей из списка проблем тысячелетия, которая была успешно разрешена.

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Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск был восхищен российским математиком Григорием Перельманом, об этом он написал в X. Математик доказал важную теорему, которая известна как гипотеза Пуанкаре. «Крутой и непосредственный в бесконечной степени», — написал Илон Маск в комментариях под постом, что Перельман в 2006 году отказался от Филдсовской премии за научные достижения. В 1994 году Григорий Перельман представил решение одной из задач в области римановой геометрии, известной как гипотеза «о душе». Затем, в период с 2002 по 2003 год, он смог доказать знаменитую гипотезу Пуанкаре. Когда в 2006 году математическое сообщество признало его доказательство, гипотеза Пуанкаре была признана решенной и стала первой задачей из списка проблем тысячелетия, которая была успешно разрешена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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