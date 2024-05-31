Маск нашел себе нового кумира в России

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск был восхищен российским математиком Григорием Перельманом, об этом он написал в X. Математик доказал важную теорему, которая известна как гипотеза Пуанкаре.
«Крутой и непосредственный в бесконечной степени», — написал Илон Маск в комментариях под постом, что Перельман в 2006 году отказался от Филдсовской премии за научные достижения.
В 1994 году Григорий Перельман представил решение одной из задач в области римановой геометрии, известной как гипотеза «о душе». Затем, в период с 2002 по 2003 год, он смог доказать знаменитую гипотезу Пуанкаре. Когда в 2006 году математическое сообщество признало его доказательство, гипотеза Пуанкаре была признана решенной и стала первой задачей из списка проблем тысячелетия, которая была успешно разрешена.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.