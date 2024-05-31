Развлечения Знаменитости На чествовании «Металлурга» спела Клава Кока. Видео 31 мая 2024 в 22:51 Размер текста - 17 + Клава Кока исполнила свои хиты, поддержав магнитогорцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) 31 мая выступила на ледовой арене в Магнитогорске на чествовании хоккейного клуба Металлург», завоевавшего Кубок Гагарина. Певица исполнила всем известные хиты. «Покидаем чат, врываемся в арену „Металлург“, раскрываем ушки. Празднуем вместе под разрывные хиты Клавы», — рассказали на странице ХК «Металлург» «Вконтакте». В Магнитогорске 31 мая чествование «Металлурга» за победу в Кубке Гагарина началось с чемпионского парада, где главный трофей турнира вынесли два хоккеиста — Максим Карпов и Егор Яковлев. На мероприятии выступили глава города Сергей Бердников и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. Поздравить Магнитогорск с победой также приехали «Илиана Санчез и Groove Band» и Maurizio Schweizer Celentano Tribute Show». «Металлург» выигрывал Кубок Гагарина в сезонах 2013-2014 и 2015—2016 годов, в апреле 2024 года вновь став его обладателем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) 31 мая выступила на ледовой арене в Магнитогорске на чествовании хоккейного клуба Металлург», завоевавшего Кубок Гагарина. Певица исполнила всем известные хиты. «Покидаем чат, врываемся в арену „Металлург“, раскрываем ушки. Празднуем вместе под разрывные хиты Клавы», — рассказали на странице ХК «Металлург» «Вконтакте». В Магнитогорске 31 мая чествование «Металлурга» за победу в Кубке Гагарина началось с чемпионского парада, где главный трофей турнира вынесли два хоккеиста — Максим Карпов и Егор Яковлев. На мероприятии выступили глава города Сергей Бердников и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. Поздравить Магнитогорск с победой также приехали «Илиана Санчез и Groove Band» и Maurizio Schweizer Celentano Tribute Show». «Металлург» выигрывал Кубок Гагарина в сезонах 2013-2014 и 2015—2016 годов, в апреле 2024 года вновь став его обладателем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям