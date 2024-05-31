На чествовании «Металлурга» спела Клава Кока. Видео

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Клава Кока на открытии фестиваля Студенческая весна. Челябинск, артист, концерт, музыка, молодежь, клава кока, поп певица, поп-культура, молодежная культура, попса
Клава Кока исполнила свои хиты, поддержав магнитогорцев Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) 31 мая выступила на ледовой арене в Магнитогорске на чествовании хоккейного клуба Металлург», завоевавшего Кубок Гагарина. Певица исполнила всем известные хиты.

«Покидаем чат, врываемся в арену „Металлург“, раскрываем ушки. Празднуем вместе под разрывные хиты Клавы», — рассказали на странице ХК «Металлург» «Вконтакте».

В Магнитогорске 31 мая чествование «Металлурга» за победу в Кубке Гагарина началось с чемпионского парада, где главный трофей турнира вынесли два хоккеиста — Максим Карпов и Егор Яковлев. На мероприятии выступили глава города Сергей Бердников и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.

Поздравить Магнитогорск с победой также приехали «Илиана Санчез и Groove Band» и Maurizio Schweizer Celentano Tribute Show». «Металлург» выигрывал Кубок Гагарина в сезонах 2013-2014 и 2015—2016 годов, в апреле 2024 года вновь став его обладателем.

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) 31 мая выступила на ледовой арене в Магнитогорске на чествовании хоккейного клуба Металлург», завоевавшего Кубок Гагарина. Певица исполнила всем известные хиты. «Покидаем чат, врываемся в арену „Металлург“, раскрываем ушки. Празднуем вместе под разрывные хиты Клавы», — рассказали на странице ХК «Металлург» «Вконтакте». В Магнитогорске 31 мая чествование «Металлурга» за победу в Кубке Гагарина началось с чемпионского парада, где главный трофей турнира вынесли два хоккеиста — Максим Карпов и Егор Яковлев. На мероприятии выступили глава города Сергей Бердников и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. Поздравить Магнитогорск с победой также приехали «Илиана Санчез и Groove Band» и Maurizio Schweizer Celentano Tribute Show». «Металлург» выигрывал Кубок Гагарина в сезонах 2013-2014 и 2015—2016 годов, в апреле 2024 года вновь став его обладателем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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