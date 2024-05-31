Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) 31 мая выступила на ледовой арене в Магнитогорске на чествовании хоккейного клуба Металлург», завоевавшего Кубок Гагарина. Певица исполнила всем известные хиты.
«Покидаем чат, врываемся в арену „Металлург“, раскрываем ушки. Празднуем вместе под разрывные хиты Клавы», — рассказали на странице ХК «Металлург» «Вконтакте».
В Магнитогорске 31 мая чествование «Металлурга» за победу в Кубке Гагарина началось с чемпионского парада, где главный трофей турнира вынесли два хоккеиста — Максим Карпов и Егор Яковлев. На мероприятии выступили глава города Сергей Бердников и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.
Поздравить Магнитогорск с победой также приехали «Илиана Санчез и Groove Band» и Maurizio Schweizer Celentano Tribute Show». «Металлург» выигрывал Кубок Гагарина в сезонах 2013-2014 и 2015—2016 годов, в апреле 2024 года вновь став его обладателем.
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