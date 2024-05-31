В Челябинской области в три раза выросло число вакансий для молодежи

В Челябинской области в три раза, в сравнении с прошлым годом, выросло число вакансий для соискателей от 14 лет. Работодатели готовы платить молодежи около 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба платформы по поиску работы hh.ru.
«В Челябинской области количество вакансий, в которых работодатель готов приглашать на работу соискателей от 14 лет, год к году выросло в три раза… Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для соискателей от 14 лет составляет 40 000 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе российской платформы онлайн-рекрутинга.
За пять месяцев 2024 года было открыто около 400 вакансий для молодежи. Соискателям от 14 лет, чаще всего, предлагают работать курьерами, менеджерами по продаже, промоутерами, операторами call-центра или упаковщиками.
Наиболее открытыми для молодых соискателей в январе—мае были компании из отраслей: «Перевозки, логистика», «Информационные технологии, системная интеграция, интернет», «Телком, связь», «Услуги для бизнеса» и «Розничная торговля».
Челябинцам ранее предложили подработку. С марта количество таких вакансий выросло на 39% и сейчас составляет 2,8 тысячи. Челябинцам чаще всего предлагают подработку в розничной торговле, IT-компаниях и банках. Летняя подработка также часто встречается в строительстве и сельском хозяйстве.
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